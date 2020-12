Frykter vaksinen blir mindre effektiv: – Vi er bekymret

Helsemyndighetene i Danmark er bekymret etter at en mutasjon av koronaviruset ved navn N439K har vist tegn til nedsatt følsomhet overfor antistoffer. FHI er foreløpig ikke urolig.

Det viser et nytt studie fra Statens Serum Institut (SSI) i Danmark.

– Vi er bekymret for hvor effektiv en vaksine vil være overfor mutasjonen N439K. Det vet vi ikke på nåværende tidspunkt, sier avdelingssjef Tyra Grove Krause fra SSI i en pressemeddelelse.

Virusvarianter med denne mutasjonen, altså N439K, har ikke noe med varianten i Storbritannia å gjøre, som skal være 70 prosent mer smittsom, bekrefter FHI.

Mutasjonen som omtales er funnet i 1624 prøver fra 8. august til den 6. desember i Danmark, melder danske TV 2. De siste ukene har andelen prøver med denne mutasjonen ligget stabilt på rundt 10 prosent.

– Det er relevant å holde øyne med hvor utbredt smitten er av denne varianten er i Danmark og om den har spredd seg til særlige sårbare grupper, sier Krause.

FHI: Overlege Preben Aavitsland er foreløpig ikke veldig bekymret, men forteller at FHI følger situasjonen nøye. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Funnet i Norge

Ifølge FHI sin ukesrapport fra uke 43 har mutasjonen også dukket opp her til lands, blant annet i forbindelse med et av smitteutbruddene knyttet til utelivet i Trondheim.

– Varianter med mutasjonen N439K er påvist flere ganger i Norge også. Vi tror ikke den er mer smittsom, og den gir heller ikke mer alvorlig sykdom. Noen har spekulert i om vaksinasjon kanskje beskytter dårligere mot den varianten, men det vet man ikke, sier overlege Preben Aavitsland i FHI i en epost til TV 2.

– Er dere bekymret etter at den danske studien fant at mutasjonen er mindre følsom for antistoffer?

– Ikke veldig nå. Vi følger nøye med, sier Aavitsland.

SSI opplyser at det ikke er bekreftet at noen har dødd med denne mutasjonen av korona i Danmark.

– Det er heller ingenting som tyder på at N439K-varianten gir et mer alvorlig sykdomsforløp enn det covid-19 gir generelt i Danmark. Men vi vil følge nøye med på N439K-varianten, sier Krause.

– Kan justere vaksinen

I forbindelse med mutasjonen som er oppdaget i Storbritannia, har selskapet Biontech uttalt at deres koronavaksine vil fungere. Hvis ikke kan vaksinen justeres raskt.

– Selv om den nye varianten har en rekke mutasjoner, er 99 prosent av virusproteinet det samme. Derfor er det høyst sannsynlig at vaksinen vil fungere også mot det muterte viruset, mente Ugur Sahin, en av grunnleggerne av Biontech.

Det tyske selskapet har sammen med legemiddelgiganten Pfizer utviklet den første koronavaksinen som ble godkjent i vestlige land.

Skulle det likevel vise seg at vaksinen ikke fungerer mot det muterte viruset, kan vaksinen justeres.

Sahin mener dette teknisk sett kan gjøres på seks uker, takket være den spesielle teknologien som ble brukt ved utviklingen av vaksinen.