Sogndal klar for kvalikfinale

Sogndal-Ranheim 3-1

Ranheim åpnet best ved et tidlig mål signert Ivar Sollie Rønning, før Sogndal snudde kampen i første omgang. Endre Kupen og Peter Godly Michael scoret målene som sendte Sogndal opp i ledelsen.

Mot slutten av kampen sendte Ranheim alle mann i angrep. Da satte Eirik Bakke innpå lynraske Akor Jerome Adams. Tre minutter senere viste stortalentet at det var en riktig avgjørelse.

Adams har slitt med store skadeproblemer denne sesongen. Derfor var det nok ekstra godt for 20-åringen å score målet som sørget for at Sogndal kunne senke skuldrene litt de siste ti minuttene.

– Det var fult fortjent. Vi sprang over dem fra første sekund. Jeg er utrolig imponert over gjengen. Det er en ung og sulten gjeng. Jeg er utrolig stolt over å trene dette laget, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.

Sogndal-kaptein Sivert Mannsverk dominerte på midtbanen. 18-åringen har tatt Obos-ligaen med storm denne sesongen, og ble i forrige uke kåret til årets spiller på nivå to.

– Nå skal vi faen meg gjøre alt for å vinne neste kamp. Nå skal vi drite i julen og gjøre alt riktig inn mot kampen, sier Sivert Mannsverk til Eurosport.

Senere tirsdag blir det klart hvem Sogndal skal møte i den avgjørende kvalifiseringskampen. Det blir Start eller Mjøndalen.

– Vi taper dessverre helt fortjent

Ranheim-trener Svein Maalen klarte dermed ikke å ta Trondheimsklubben tilbake til Eliteserien på første forsøk etter nedrykket i fjor.

– Vi taper dessverre helt fortjent. De tar oss på ting vi var foreberedt på. Vi visste de ville true bakrommet. Vi visste at styrkene deres var løpskraft og duellspill. Sånn ble det i dag, og sånn var det sist vi var her og, sier Svein Maalen til Eurosport.

Start innehar kvalikplassen i Eliteserien før den siste runden. Sørlendingene har tre poeng å gå på til Mjøndalen. I tillegg ligger de tre mål foran på målforskjell, og har scoret langt flere mål.

Mjøndalens håp ligger i at de skal møte akterutseilte Aalesund hjemme, mens Start møter Vålerenga borte.

Tromsø og Lillestrøm har rykket direkte opp til Eliteserien.