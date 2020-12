Fremskynder pandemilov: –Dramatiske tider krever dramatiske avgjørelser

174 koronadødsfall ble rapportert i Sverige tirsdag. Totalt har 8167 dødd i Sverige under pandemien.

Tirsdag ettermiddag kalte svenske myndigheter inn til pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Sverige har blitt rammet hardt denne høsten, og situasjonen krever at myndighetene kan sette inn tiltak som redder liv og helse. Det er dramatiske tider som krever dramatiske avgjørelser, sier statsminister Stefan Löfven.

Nå fremskynder myndighetene godkjenningen av den nye pandemiloven, slik at den skal begynne å gjelde allerede i januar. Loven skal gi myndighetene større handlingsrom til å innføre krisetiltak i fredstid.

Tøffere verktøy

– Sverige må kunne garantere innbyggernes sikkerhet også i fredstid. Loven er ment å gi myndighetene større handlingsrom ved smittespredning, naturkatastrofer eller andre hendelser med store konsekvenser for samfunnet, sier statsministeren.

Dette vil gi svenske myndigheter tøffere verktøy som gjør at de for eksempel kan stenge og begrense butikker, treningssenter og kollektivtrafikk.

– Vi har som mål å få på plass en proposisjon av loven eller deler av loven den 4. januar, sier sosialminister Lena Hallengren.

Den midlertidige pandemiloven skulle opprinnelig gjelde fra mars, men om alt går etter planen trer den i kraft allerede 15. januar.

Klarte ikke å beskytte eldre

Av de 8167 personene som har dødd med korona i Sverige, er den store majoriteten eldre.

– Vi har fullstendig mislykkes i å beskytte våre eldre. Eldreomsorgen var ikke rustet til å håndtere en pandemi, sier den svenske statsministeren.

På bakgrunn av dette ønsker Löfven å utrede en ny eldreomsorgslov.

– Forandringer trengs og staten skal lede den forandringen. Det krever tydeligere styring fra nasjonalt hold for å sikre at alle får en trygg alderdom, sier han.

Regjeringen har nedsatte en kommisjon som skal utrede og foreslå den nye eldreomsorgsloven.

– Alvorlig

Ifølge den svenske Folkehelsemyndighetene er det ikke tegn til nedgang i smittetallene.

De seneste to ukene har Sverige hatt i gjennomsnitt 883 smittede per 100 000 innbygger. Norske FHI opererer med en grense på 20 smittede per 100.000 for at et land skal kategoriseres som gult.

– Det er fortsatt en alvorlig situasjon og vi ser ikke tegn til nedgang, sier Tegmark Wisell.