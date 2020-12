Liverpool-ikon deler Klopp-bekymring: – De som styrer bør tenke seg litt om

Få, om noen, kjenner Liverpool like godt som Sir Kenny Dalglish.

Skotten, som har en fortid som både spiller og manager på Anfield, har latt seg imponere av det Jürgen Klopp og co har fått til denne sesongen.

– Skadeproblemene Liverpool har hatt denne sesongen har vært verre enn hos mange andre. Men de har kvalifisert seg til utslagsrundene i Champions League og de er på toppen av tabellen, så de har vel ikke gjort det så aller verst, sier Dalglish til TV 2 med et lurt smil om munnen.

Mange Liverpool-supportere fryktet for tittelsjansene da blant andre Virgil van Dijk ble langtidsskadet. Foto: Laurence Griffiths

Fryktet for sesongen

Han var en av flere som fryktet at langtidsskader på nøkkelspillere som Virgil van Dijk, Joe Gomez og Thiago Alcantara skulle ødelegge sesongen.

Etter 14 spilte kamper troner derimot scouserne alene på toppen av tabellen, fire poeng foran serietoer Leicester.

– Måten de har taklet motgang på er beundringsverdig. Når du tenker på det er det positivt, spesielt om du ser på alle de unge spillerne som har fått sjansen, påpeker Dalglish.

– Det er fantastisk for de unge. Det jobbes godt bak lukkede dører. Det er fint å se at alle delene av klubbene fungerer så godt som det gjør, roser han.

Støtter Klopp

Jürgen Klopp har gjentatte ganger uttrykt sin frustrasjon mot det tette kampprogrammet. Foto: Adam Davy

Men tross gode resultater har Liverpool-manager Jürgen Klopp vært svært kritisk til kampoppsettet denne sesongen.

Etter 3-0 seieren mot Leicester 22. november fikk Sky Sports det glatte lag av tyskeren.

– Jeg snakker ikke bare om oss, men om alle spillerne i ligaen. Hvis vi fortsetter å spille onsdag kveld og lørdager 12.30, vet jeg ikke om man får fullført sesongen med elleve spillere. Jeg vet at du ikke bryr deg, og det er problemet, sa Klopp den gang.

Nå får han støtte av Dalglish.

– Ja. 100 prosent. Det handler ikke bare om Liverpool. Vi ser hvor mye de endrer på kampoppsettene på grunn av TV-tidspunkter, men spillernes velferd bør være det viktigste. De må beskyttes, sier den tidligere Liverpool-sjefen bestemt, før han legger til:

– Kalenderen bør ta hensyn til lagene som spiller i Europa. I en ideell verden ville det vært kamper onsdag, søndag, onsdag. De som styrer dette bør tenke seg litt om. Kvaliteten kommer også til å bli bedre om de gir spillerne en bedre sjanse til å restituere seg.

– Mange ble bekymret

Han er ikke den eneste som har latt seg imponere av hvordan Liverpool har håndtert skadeproblemene. Produsent i Liverpool-podkasten The Anfield Wrap, Lizzi Doyle, har fulgt klubben tett hele sitt liv.

Hun fryktet det verste da laget mistet sin stopperkjempe mot Everton i midten av oktober.

– Da Virgil van Dijk ble skadet, ble mange bekymret. Det har vært mye snakk om at de ikke kan vinne ligaen uten ham. Han er jo verdens beste midtstopper. Jeg var veldig bekymret og det var en periode der jeg tenkte at det var umulig denne sesongen, sier hun, før hun fortsetter:

– Det føles som vi har vært verdens mest uheldige klubb, men det har vært helt nydelig å se hvordan de har reagert på situasjonen. De har gjort det eksepsjonelt så langt.

– Mer sulten enn noen gang

Men de siste sesongene har Liverpool vist at de kan håndtere både skader og et tett kampprogram, noe triumfen i Champions League i 18/19-sesongen og Premier League-tittelen fra forrige sesong er gode bevis på.

Sir Kenny Dalglish vant ligacupen med Liverpool i 2012, hans andre periode som manager for klubben. Foto: Glyn Kirk

Og troen på mer suksess er stor i den fotballgale byen i Nord-England.

– De vil ha mer suksess og det er et godt tegn. Suksessen de hadde i fjor og året før, har gjort at de har masse gode erfaringer. Men jeg tror faktisk de er mer sulten enn noen gang denne sesongen, sier Dalglish.

– Tror du Liverpool vinner tittelen også denne sesongen?

– Ikke dersom man tror at det man gjorde forrige sesong vil gi deg poeng denne sesongen. Men om noen andre lag ikke avslutter over Liverpool, så kommer de til å vinne, svarer Dalglish med et glimt i øyet.

Han får støtte av Lizzi Doyle.

– Jeg tror Liverpool-supporterne føler at dette er vårt år igjen. Vi ser ut som det beste laget, og jeg synes synd på de andre lagene når vi får spillere tilbake fra skader. Fotballklubben representerer virkelig byen, uansett hva vi får imot oss kjemper vi. Jeg synes synd på dem som er i den andre enden av det, sier hun.