Liverpool har ikke tapt på Anfield på 3,5 år. Nå får de besøk av mannen som sist slo dem

Se Liverpool-WBA på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium søndag fra 17.15!

Liverpool og Anfield har i Premier League de siste årene vært så å si ensbetydende med tre sikre poeng til hjemmelaget.

For et par uker tilbake gikk TV 2-kommentator Kasper Wikestad så langt at han kalte Liverpools enorme hjemmestatistikk for «kjedelig» i TV 2s Premier League-podkast.

– Med fare for å bli upopulær: Jeg synes det er dritkjedelig. Det er ikke fordi det ikke er imponerende, men det er som Barcelona og Real Madrid i de mest dominerende periodene de har hatt i La Liga. Du skrur på TVen, ser en kamp hvor Liverpool spiller hjemme og vet at de vinner.

– Det finnes ikke noe av den spenningen og dramatikken som tilsier at de ikke kommer til å vinne, og vinne greit. Da mister du et aspekt for meg, sa Wikestad i det som var hans comeback i egen podkast like før juleprogrammet tok til for fullt i engelsk fotball.

66 PL-kamper på rad uten tap: – Superimponerende

Siden det har de røde fra Merseyside også beseiret det som på det tidspunktet var nærmeste utfordrer Tottenham, og står nå med vanvittige 66 ligakamer på rad på eget gress uten nederlag.

55 seire, 11 uavgjorte og null tap. 175 mål scoret og kun 43 innslupne er fasiten siden 1-2-nederlaget mot Crystal Palace 23. april 2017.

– Det er superimponerende, og det er morsom fotball og samme hvor mye skader de får så kommer det inn egne unggutter og reserver og gjør jobben like bra. Sluttresultatet blir at det blir dørgende kjedelig å se på, for det blir rett og slett for bra. Alle hører at du ikke får mye spenning ut av det. Et stort aspekt ved å se en fotballkamp er spenningen rundt hvem som skal vinne. Og det er det ikke på Anfield. Så det må jeg si, at det mister meg litt, sa Wikestad i podkasten den gang.

FORRIGE ANFIELD-TAP I PREMIER LEAGUE: Christian Benteke feirer ett av sine to mål i 2-1-seieren på Anfield i april 2017. Foto: Geoff Caddick/AFP

Fremdeles et stykke opp til Chelseas rekord

Liverpools klubbrekord fra 1978-1981 er allerede passert, og nå jakter de Chelseas rekord fra 2004-2008. Skal de klare det, må de imidlertid også gå ubeseiret hjemme hele denne sesongen, samt en del i starten av neste sesong.

Den gang spilte de blå fra London nemlig hele 86 kamper på Stamford Bridge i Premier League uten å tape, blant annet gjennom samtlige kamper i den første perioden til José Mourinho.

Rekken ble til slutt brutt under Luiz Felipe Scolaris lederskap, da Xabi Alonsos langskudd via Bosingwa sørget for at nettopp Liverpool vant 1-0 i Vest-London i oktober 2008.

BRØT CHELSEA-REKKE: Xabi Alonsos skudd gikk via en forsvarer og i mål. Dermed tapte Chelsea 0-1 på Stamford Bridge i oktober 2008. Deres forrige nederlag før det hadde kommet i februar 2004. Foto: Simon Dawson/AP

Allardyce har tre på rad på Anfield uten tap

Søndag er det bunnlaget West Bromwich som tar turen til Anfield for å forsøke å bryte den vanvittige rekken, og gjestene fra Midlands kan i det minste søke noe trøst i at mangeren deres faktisk var den forrige som maktet å vinne en Premier League-kamp i Klopp-løvens hule.

WBA-nyansatte Allardyce - som debuterte med 0-3-nederlag hjemme for Aston Villa forrige helg - var nemlig Palace-sjef den ettermiddagen på Merseyside for over 3,5 år siden.

Siden har hele 43 andre managere forsøkt seg, uten å lykkes.

Den rutinerte ringreven Allardyce er imidlertid ubeseiret på sine siste tre kamper på Anfield, med 2-2 som Sunderland-manager i februar 2016, 2-1-seieren til Palace i april 2017 og 1-1 med Everton i desember 2017 å se tilbake på.

Se alle som har forsøkt seg i tabellen under!

Se Liverpool-WBA på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium søndag fra 17.15!