– Har aldri sett en større favoritt til å vinne hoppuka

Se hoppuka på TV 2 Sumo og TV 2 2. og 3. januar

Halvor Egner Granerud har tatt hoppsporten med storm denne sesongen. Med fem strake seire i verdenscupen er nordmannen storfavoritt til å stikke av med sammenlagtseieren i hoppuka.

Det er landslagstrener Alexander Stöckl fullstendig klar over. Østerrikeren kan ikke huske å ha sett en større forhåndsfavoritt enn Halvor Granerud.

– Nei, det kan jeg ikke. Vi har reist dit før med utøvere som har vært i veldig god form, men aldri med en utøver som har vunnet fem ganger på rad rett før hoppuka, sier Stöckl på tirsdagens pressekonferanse om uttaket via Zoom.

– En ny situasjon

Hoppstjerneskuddet Halvor Egner Granerud selv bare gleder seg, og tenker ikke på at han er storfavoritt.

GLEDER SEG: Trener Alexander Stöckl. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det blir en spennende og ny situasjon for min del. Jeg fikk nok en liten smakebit i forkant av skiflyvnings-VM med tanke på trøkket som var rundt sammenlignet med et vanlig VC-renn. Til hoppuka blir det nok mye mer oppmerksomhet enn det igjen, sier Granerud, og fortsetter:

– Sånn hoppmessig gleder jeg meg bare veldig til å sette utfor igjen. Jeg håper på å kunne fortsette å hoppe slik jeg har gjort de siste månedene. Det blir spennende, smiler Granerud, som ikke er i tvil om hvem han tror blir den største utfordreren:

– Karl Geiger blir hard å slå, han kjenner bakkene godt og gjorde det bra. Han har hoppet stabilt og flott, mener han.

Revansjesugen Stöckl

Norge har ikke vunnet hoppuka sammenlagt siden Anders Jacobsen gikk til topps i 2006/2007-utgaven. Det vil Stöckl endre på nå.

– Hoppuken er den beste og mest tradisjonsrike konkurransen vi har. Målet er å kjempe om den store seieren i hoppuken. Det virker som vi har et godt utgangspunkt i Granerud, som har vært helt fantastisk de siste ukene. Jeg gleder meg til å starte med hoppuka, slår han fast.

Som landslagssjef for Norge har Stöckl aldri sett en av sine norske utøvere gå helt til topps i hoppuka. Han har ikke et klart svar på hvorfor det er snart 13 år siden en norsk utøver vant.

– Godt spørsmål. Vi var nære med Daniel Tande, men han bommet i siste konkurranse. Det er mye som skal stemme fra første til siste hoppet. Det er ekstremt viktig å levere på et veldig høyt nivå. Vi har ikke lyktes på mange, mange år, så nå må vi se hvordan vi takler det nå med en utøver som har vært på det høyeste nivået i fem konkurranser på rad, sier han.

Han minner om at alt ikke står og faller på hoppkometen Granerud.

– Det er alltid viktig at flere utøvere henger med fra start, for det er ikke bare Halvor som har muligheten til å ende høyt oppe på listen. Mye kan skje, så vi har flere kort å spille på, poengterer han.

– En av de største favorittene gjennom tidene

Sportssjef Clas Brede Bråthen er enig med Stöckl i at Granerud er den aller største favoritten. Braathen er sikker på at Granerud vil takle presset.

– Det er veldig få utøvere gjennom tidene, uansett nasjonalitet, som er en større favoritt enn det Halvor er nå. Det er en utfordring vi må takle. De beste folkene er satt på jobben for å jobbe døgnet rundt for å legge til rette for det, påpeker Bråthen, som heller vil ha sammenlagtseier i hoppuka enn VM og OL-gull.

– Hoppuka er jo veldig stort og en krevende konkurranse. Jeg savner mer en hoppukeseier enn OL eller VM-gull, det har vi hatt nok av, for å si det sånn, smiler han.

Hoppuka starter med renn i tyske Oberstdorf 29. desember, mens det hoppes i Garmisch-Partenkirchen 1. nyttårsdag. Deretter forflytter hopperne seg til Østerrike, der det er renn i Innsbruck (3. januar) og Bischofshofen (6. januar).

TV 2 sender de to avsluttende rennene fra Innsbruck og Bischofshofen 3. og 6. januar, mens rennene fra Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen sendes på NRK.