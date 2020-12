Underholdt soldater og spilte i britisk TV-suksess - dette er historien om «hovmesteren»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Julen her i Norge hadde ikke vært helt den samme uten en overstadig beruset hovmester, og en vakker tsjekkisk brud. Her får du vite litt mer om våre to største julehelter.

La oss starte i den rekkefølger som disse klassikerne blir vist på statskanalen. På lille julaften benker nordmenn seg foran fjernsynet, for å se en full brite servere Miss Sophie, og fire fantasivenner, i hennes 90-årsdag.

Det er en vanlig mistolkning å tro at middagen er i forbindelse med nyttårsaften, men det er altså Sophie sin bursdagsmiddag. At hovmesteren uttaler «happy new year, Miss Sophie!» skylles kanskje en blanding av sherry, hvitvin, champagne og portvin.

Sketsjen er skrevet og fremført opprinnelig på teater i England, men det var tyskerne som tok den til TV-skjermen i 1963. Siden har den blitt en juletradisjon i Tyskland, Skandinavia og Baltikum, men først i 2018 ble den vist på fjernsyn i Storbritannia.

Freddie Frinton (1909 - 1968)

Det var Frinton som hadde rollen som hovmesteren i sketsjen som opprinnelig heter «Dinner for One». Han ble født i Grimsby i 1909, og startet yrkeskarrieren på en fiskeforedlingsfabrikk. Men det var komedie og ikke fisk som lå Frintons hjerte nærmest, og han skal angivelig ha fått sparken for å bruke for mye tid på å underholde kollegaene.

Frinton er egentlig døpt Frederick Bittiner Coo, men endret navn da han fant veien til scenen. Han dro rundt på puber og klubber og underholdt mennesker, for en beskjeden slant med penger.

SKØYER: Freddie Frinton skal ha vært en svært morsom komiker i sin tid. Foto: Grimsby & Schunthorpe Newspapers

Da krigen brøt ut ble han en del av det britiske artilleriet, hvor han underholdt tusenvis av soldater både hjemme og i utlandet, og det var i 1945 at han for første gang spilte «Dinner for One» i Blackpool.

Han spilte hovmester på teaterscenen i nesten 20 år før en tysk TV-stasjon ville ha den på fjernsyn i 1963. Resten er i grunn historie. En artig kuriositet er at Frinton i virkeligheten ikke smakte en dråpe alkohol, han var nemlig avholdsmann.

Nevnt i Beatles-låt

Året etter TV-innspillingen av «Dinner for One» hadde Frinton så smått suksess som en rørlegger i den populære situasjonskomedien «Meet the Wife» i hjemlandet. Serien som ukentlig ble sett av 15 millioner fikk 40 episoder, og ble nevnt i Beatles-låta «Good Morning Good Morning», der de synger «Its time for tea and Meet the Wife».

Kun fire år senere døde Frinton i en alder av 59 år. I 1968 døde han brått av et hjerteinfarkt, og han ble begravet i London. Skuespilleren rakk å gifte seg to ganger, først i 1931 deretter i 1945. Han fikk ett barn med sin første kone, og fire med sin andre.

I dag lever han videre på millioner av skjermer hver julehøytid, men i hjemlandet England er det få som husker Freddie Frinton.

AVHOLDSMANN: Han var god til å spille full, Frinton, men selv rørte han ikke alkohol. Foto: AF archive/Alamy

Tre nøtter til Askepott (1973)

Da har vi sett hovmesteren geleide Miss Sophie opp på rommet for å fullføre gebursdagen, og lille julaften er over. Når vi står opp neste morgen er det til tonene av «Tre nøtter til Askepott». Nok en film som vi kan takke tyskerne for. Jammen har de rettet opp inntrykket etter 40-tallet.

Det skal sies at filmen er et samarbeid mellom datidens Øst-Tyskland og Tsjekkoslovakia. Den er hovedsakelig innspilt i et studio utenfor Berlin, men utendørsscenene er tatt opp i grensetraktene mellom Tsjekkia og Bayern.

«Tre nøtter til Askepott» er fast juletradisjon i rundt 15 land, og i Norge har den blitt sendt hver julaften siden 90-tallet. Med Knut Risan selvsagt på stødig dubb av samtlige stemmer. Egentlig skulle Risan bare ha fortellerstemmen i filmen, men etter å ha gjort det så ville NRK at han skulle prøve seg på de andre stemmene også.

– Jo da, det gjorde han. Improviserte som vanlig, men trodde aldri de stemmene skulle bli brukt. Pappa var sikker på at NRK heller ville ha inn forskjellige voksen-, barne- og ungdomsstemmer. Før jul, året etter, ringte de fra NRK og sa at nå kommer filmen der han har alle stemmene, har hans sønn Olav fortalt til Dagbladet.

Risan spilte for øvrig også rollen som kongen i «Reisen til Julestjernen».

KONGE: Knut Risan var helt konge både i Askepott og Reisen til Julestjernen. Foto: skjermdump

Libuše Šafránková (1953 -)

La oss ta for oss hovedrollen, selveste Askepott. «Hatt med fjær, bue og pil, men ingen jeger». Spilt av Libuše Šafránková fra Tsjekkoslovakia i 1953. Šafránková var kun 19 år da hun spilte Askepott, og filmen ble hennes store gjennombrudd. I etterkant har det kommet frem at hun og prinsen faktisk var forelsket også i virkeligheten.

Pavel Travnicek som spilte sjarmøren har sagt dette i et intervju med KK:

- Libuse og jeg var forelsket i hverandre. La meg si det slik: Libuse Safrankova var 19 år, og jeg 23. Vi gikk andre året på teaterskolen da vi fikk tilbud om å spille i Askepott. Vi var unge og uprofesjonelle, og Libuse både var og er en fantastisk vakker kvinne!

De to skal ha sneket seg bort for å kysse i pausene, men lykken ble dessverre kortvarig. Dog fortsatte de å være gode venner og kolleger, og i 1982 ble de gjenforent i den tsjekkiske filmen «Den tredje prinsen».

GJENFORENT: Prinsen og Askepott er her gjenforent i filmen Den tredje prinsen. Foto: ČESKO-SLOVENSKÁ FILMOVÁ DATABÁZE/CSFD.CZ

Saksøkte magasin

Šafránková spilte i en helt haug med øst-europeiske filmer og serier i årene som kom, men en film fra 1996 skiller seg ut. Da spilte hun nemlig i filmen «Kolya» som vant Oscar for beste fremmedspråklige film.

Hun fant kjærligheten hos skuespillerkollega Josef Abrhám, og de to fikk i 1977 sønnen Josef. Josef ville også inn i foreldrenes yrke og er i dag en kjent tsjekkisk filmregissør.

Men ekteskapet mellom Askepott-skuespilleren og Abrhám har ikke vært uten kontroverser. I 2002 publiserte det tsjekkiske magasinet «Super» en artikkel hvor de beskyldte henne for å ha et alkoholproblem, samt være voldelig mot ektemannen. Ekteparet tok saken til retten, hvor de vant, men har siden holdt en svært lav profil i media.

EKTEMANN: Safrankova og ektemannen Josef Abrham fra en artikkel i et tsjekkisk magasin. Foto: faksimile

I 2008 fikk Šafránková dog en oppreisning da hun fikk prisen Hvězda mého srdce (Mitt hjertes stjerne), tildelt av Tsjekkisk fjernsyn.

Og hvordan gikk det med prinsen, spør du? Pavel Travnicek ble teatersjef og TV-personlighet i hjemlandet. I 2003 var han programleder for et tsjekkisk musikkprogram, og forelsket seg i den 37 år yngre deltageren Monika Fialkova. De to giftet seg i 2015.

Han har også to sønner fra tidligere forhold og har vært gift tre ganger.

DA OG NÅ: Prinsen ble stor kjendis og TV-personlighet i Tsjekkia. Foto: Det tsjekkiske filminstitutt / privat

