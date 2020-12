Det norske bilmarkedet er inne i store endringer. Mye handler om overgangen til elektrisitet. Og samtidig kommer en rekke nye merker til vårt marked.

De aller fleste av dem er fra Kina. Men neste år er det også klart for et nytt merke fra Spania.

Under et arrangement med pressen i dag, bekreftet administrerende direktør Ulf Tore Hekneby i Harald A. Møller AS at Cupra skal lanseres i Norge i 2021.

– Teamet hos oss jobber på spreng med dette nå, fortalte Hekneby.

Elbil-nyhet

Seat har brukt Cupra-navnet på sine mer sporty modeller lenge. Nå har de altså tatt dette et skritt videre, og skilt ut Cupra som eget merke.

Ulf Tore Hekneby er administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

– Cupra skal ose sportslighet, kraft og styrke, understreket Hekneby.

Første bil ut fra merket er den sporty crossoveren Formentor. I Norge skal denne selges som ladbar hybrid.

Og ikke minst: I 2021 kommer Cupra også med elbil, nemlig SUV-en el-Born. Det er ventet at denne vil komme til Norge mot slutten av året.

Cupra Ateca er søstermodellen til Seats bil med samme navn.

Satse videre på Seat

el-Born ble første gang vist på bilmessen i Geneve i fjor. Den har blitt møtt med stor interesse i Norge. Bilen er basert på Volkswagens MEB-plattform og skal bygges på Zwickau-fabrikken i Tyskland, hvor Volkswagens ID.3 også produseres.

Samtidig som Cupra lanseres, skal importøren fortsette å satse på Seat. Her blir den lille og rimelige elbilen Mii Electric viktig også neste år. Seat har i år en elbilandel på over 90 prosent i Norge. De har også satset utradisjonelt, både rundt salg av biler, eierform – og utlevering. Hjemlevering av bil har blitt et kjennetegn for Seat i Norge. Over 850 biler har i år blitt levert "på døren", til nye kunder.

Video: Cupra Formentor, merkets første helt egne modell.