Sylvi (38) skulle bare selge godstolen på Facebook...

Det var forrige uke at 38-åringen la ut en annonse i Facebook-salgsgruppa Kjøp-/salg-/bytteside i Ålesund.

«Selger svart skinnstol. God stol, men har noen kloremerker på rygg. Selges til høystbydende over 500. Send pm for flere bilder,» lød annonsen.

GODT HUMØR: – Jeg tenker at det er helt greit med litt humor i disse tider, sier Sylvi Witzø Standal. Foto: Privat

Vedlagt var et bilde av godstolen, som var tatt i en meget interessant vinkel.

Det var NRK Møre og Romsdal som først omtalte saken.

– Da jeg tok bildet, så tenkte jeg at det var lurt å slå ut fotskammelen slik at jeg fikk med hele stolen, sier tobarnsmoren fra Grytastranda i Ålesund kommune til TV 2.

«Stiv pris»

Witzø Standal klarte å ta bilde av hele stolen – og endte da med å legge ut et bilde av noe som kan minne om en dildo.

– Mannen min fikk en telefon av en kompis som lurte på om jeg hadde fått solgt dildoen min, sier hun.

I ALL SIN PRAKT: Slik var annonsen som Sylvi Witzø Standal la ut på Facebook. Foto: Skjermdump

Det tok ikke lang tid før kommentarene rant inn.

– Etter bare noen minutter fikk jeg meldinger i innboksen og på Snapchat om bildet. Da skjønte jeg hva som hadde skjedd, sier hun.

Kommentarene som rant inn, var av følgende type:

«Ser god ut å sitte på, sier kona»

«Litt stiv pris?»

«Har stolen massasjefunksjon?»

Flere bet seg merke i at Witzø Standal hadde skrevet at det var kloremerker på godstolen, og skrev at de fikk seg en god latter da de leste det.

På tide med litt humor

Witzø Standal sier at hun ikke lenger klarer å se en stol på det aktuelle bildet.

– Når jeg ser på bildet nå, ser jeg kun det de andre så før meg, sier hun.

Annonsen er blitt spredt som ild i tørt gress, og tobarnsmoren tar det hele med godt humør.

– Jeg tenker at det er helt greit med litt humor i disse tider, så det er bare gøy, sier hun til TV 2.

Hun sier at hun aldri kunne ha forestilt seg at et bilde av en stol kunne ta sånn av.

– At et bilde skulle få så mye oppmerksomhet, trodde jeg ikke. Den populære stolen har fått ny eier.