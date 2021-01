Leeds-profil ler av Haaland-påstand: – En liten løgn

– Du er del av et Leeds-lag som er tilbake i Premier League. Hvordan synes du dere har mestret de første månedene tilbake på øverste nivå?

– Det har vært stort. Det har vært en berg-og-dalbane så langt. Noen gode resultater og noen skuffende resultater, men en enorm læringskurve. Alle sammen nyter det så langt. Klubben har ventet lenge, og det å ha fått oss tilbake er en drøm som har gått i oppfyllelse for oss alle.

– Kan du si noe om reisen tilbake til toppen? Tenkte du da du signerte for klubben for fem år siden at dere ville være i stand til å få dem tilbake dit de hører hjemme?

– Jeg kom hit med en ambisjon om å hjelpe klubben tilbake dit den trenger å være. Når jeg ser tilbake på reisen, så har det vært en utrolig reise fra jeg første gang gikk inn dørene her og til nå. De endringene klubben har vært gjennom, fra toppen og helt ned, er galskap. Det har vært hyggelig. Vi har fått noen tøffe lærepenger på veien, og det er noe som har bygget meg til den personen jeg er i dag. Både på og utenfor banen. Jeg er i en veldig heldig posisjon, der jeg har fått lov til å representere denne klubben. Og jeg er enda heldigere som kan si at jeg var del av laget som fikk dem tilbake til Premier League.

– Kan du prøve å sette ord på hvordan det føles å spille under Marcelo Bielsa, sammenlignet med hva du har vært vant til tidligere i karrieren?

- Det er noe jeg nyter, men det er tøft. Vi spiller med såpass høy intensitet, men det er ikke som om vi bare løper. Det er en tanke bak spillet vårt. Du hører historiene om «Murderball» på trening, og slike ting, og det er tøft. Vi gjør det en gang i uken, litt avhengig av når kampene er. Og hvis du ser på tallene våre gjennom sesongen, og statistikken over løp, så er de ganske høye. Men det er en reise vi har vært på siden Marcelo kom til klubben. Det var et sjokk med en gang, men nå er vi vant til det. Og det vises i våre prestasjoner.

– Bielsa elsker også fleksibiliteten til spillerne, og du er en av dem som merker det. Du kom til klubben som høyrekant, og nå starter du gjerne som venstreback. Selv om du ikke alltid befinner deg der?

- Marcelo hadde sett mange kamper før han tok jobben, og han hadde sett noe i meg som han tenkte han kunne jobbe med og gjøre meg om til en annen type spiller. Det som var stort for meg var hans tro på meg. Han stolte på meg, og stolte på at jeg kunne spille i disse forskjellige posisjonene. Den jobben han har gjort for meg på banen har vært utrolig. Jeg tror det at jeg har spilt ving har hjulpet meg som back, fordi jeg vet hvordan en ving beveger seg. Så jeg kan bruke hodet som back til å tenke på hvilke bevegelser en kantspiller vil gjøre. Når vi spiller mann-mot-mann, så vil det være slik at jeg starter i en posisjon, men drifter av gårde til et annet sted innimellom. Når jeg er på landslagssamling, spiller vi på en annen måte, men det lar meg se spillet på en helt annen måte. Jeg nyter der.

– Hva er det realistisk å forvente fra Leeds utover i sesongen? Hva er en realistisk målsetting ved sesongslutt?



– Dere kan forvente en berg-og-dalbane. Det kommer til å være kamper vi vinner og kamper vi ikke vinner. Det er naturlig. Men det vi har vist siden sesongstart er at vi går til hver kamp for å vinne. Det spiller ingen rolle hvem vi møter. Internt har vi våre egne forventninger, men jeg tenker det handler om å holde plassen denne sesongen, og så forsøke å forbedre prosessen vi holder på med. Vi tror på den, vi er på en reise, og forhåpentligvis kan vi fortsette å forbedre oss. Det er en læringskurve for oss, vi lærer nye ting hver uke, og vi møter de beste spillerne og noen av de beste lagene i verden. Det er viktig at vi fortsetter å tro på det vi gjør, fortsetter å jobbe hardt og bare tar en kamp om gangen.