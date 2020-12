Kalkunbryst med kremet saus

Skal du ha kalkun til mange kan du eventuelt velge en hel kalkun, men like godt og enklere er å velge 1-2 kalkunbryst, det vil også bli mindre svinn.

Hel kalkun bør du beregne ca. 500 g pr person. Kalkunbryst med ben velg 225-250 g pr person. Frossent kalkunbryst tines i kjøleskap 8-10 timer og tempereres på kjøkkenbenken 2-3 timer før steking.

Vegetar: Se tips!

Tilberedning kalkunbryst

Før steking smelt smør og bland inn salt, pepper og tørkede urter, for eksempel knust estragon eller annen urteblanding. Pensle kalkunbrystet med smørblandingen før steking, stikk et steketermometer i kjøttet, ikke inn mot ben.

Kalkun kan stekes ved 150 grader i 2-2 ½ time, eller 125 grader i 3-4 timer, til steketermometeret viser 68-70 grader. Pensle med kryddersmøret 3-4 ganger under stekingen. La kalkunen hvile 30-40 minutter før servering, slik at kjøttsaften setter seg. Steketid avhengig av tykkelse og vekt på kalkunbrystet Tilsett litt kyllingkraft/buljong i langpannen under steking, sammen med løk, gulrot og sellerirot i biter det gir god sjy til sausen.

Saus med smak av bringebær (eller sherry)

Sausen er glutenfri og beregnet til 6 personer.

Dette trenger du:

3 ss brunt sukker

4 ss bringebæreddik eller sherryeddik

Ca. 7 dl kyllingkraft + sjy fra kalkun stekingen

Ca. 3 dl seter/Røros rømme

Salt, pepper

Slik gjør du:

Smelt brunt sukker (til karamell). Tilsett eddik og kok inn til en gylden tykk sirup. NB! Sukkeret/karamellen vil stivne, men den vil koke seg inn i eddiken, pass på at den ikke blir brent. Tilsett kraft, kok opp og la småkoke 6-7 minutter (uten lokk). Tilsett rømme og kok opp og la sausen stå og trekke (ikke koke) 30-30 minutter, mens kalkunen steker. Sjy fra kalkunen tilsettes når kalkunen er ferdig stekt. Smak til sausen eventuelt med litt mer rømme, salt og pepper før servering.

Mens kalkunbrystet steker forbered grønnsakene.

Lun salat med rosenkål, beter og appelsin

Til 6 personer

Skrell 4-5 beter (rødbeter, gulbeter, eventuelt polkabeter). Del i båter, kok knapt møre i lettsaltet vann. Ta opp og hold varme (i et ildfast fat). Rens og del 12-14 rosenkål to og kok knapt møre i lettsaltet vann. Legg over i iskaldt vann, slik at fargen holder seg.

Før servering skrell 3 appelsiner og del i båter, press saften av 1-2 appelsiner.

Varm olje i en stekepanne og tilsett betene, rosenkål og en kvist frisk rosmarin. La surre i et par minutter, press over saft fra appelsin, eventuelt blandet med litt olivenolje. Smak til salaten med salt og pepper. Dryss med granteplekjerner og eventuelt grovhakkede valnøtter før servering.

Tips til de som ikke spiser kjøtt

Lun vegetargryte med «varme krydder» servert med linser eller byggryn. Linser eller byggryn kan byttes ut med ris, pasta, bønner eller couscous.

Dette trenger du:

1 aubergine

1 løk

2 fedd hvitløk

1 rød chili

1 ts frisk hakket ingefær

4 gulrøtter

1 liten squash

3 ss olivenolje

Ca. 2 ½ dl grønnsaksbuljong

1 boks hakkede tomater

1 ts koriander

½ ts spisskum

½ ts kanel

1 dl rosiner

6-8 tørkede aprikoser

Salt og pepper

Saft og skall av 1 lime

Frisk koriander eller mynte

Slik gjør du:

Del aubergine i terninger og dryss med salt. La stå med saltet i 10-15 minutter, det vil trekke ut bitterstoffene av auberginen. Skyll i rennende kaldt vann og la renne godt av seg. Rens og grovhakk løk og grønnsaker og finhakk hvitløk og chilipepper. Varm oljen i en sauteringspanne/panne med høye kanter. Fres løk, hvitløk, chilipepper og krydder til løken er blank. Tilsett grønnsakene og la surre i 3-4 minutter. Tilsett kraft og hermetiske tomater og la det koke i 10-15 minutter. Tilsett rosiner og aprikoser i strimler og la trekke videre 3-4 minutter. Smak med salt og pepper. Dryss over frisk koriander ved servering.

Linser eller byggryn kan kokes mens vegetarretten står og trekker.

Skyll linser eller byggryn i kaldt vann, kok etter anvisning på pakken. Tilsett gjerne litt olivenolje i kokevannet. Kokte linser eller byggryn (les fremgangsmåte på pakken). Smak til med 1-2 ss olje, saft fra ½ sitron, salt, pepper, eventuelt litt honning, finhakket persille og eventuelt koriander. Anrett linser eller byggryn på et fat og legg grønnsaksstuingen over.