2020 ble et historisk år for nybilsalget i Norge. For første gang tok elbilene over 50 prosent av markedet.

Ved inngangen til året spådde Norges største bilimportør 60 prosent elbilandel i 2020

Riktig så høyt endte ikke tallet på statistikkene. Men i realiteten var vi neppe langt unna.Mange importører har nemlig betydelige ordrereserver. Biler som er bestilt – men som ikke ble utlevert i 2020.

Dette kombinert med at det nå kommer flere og attraktive elbiler på markedet, gjør at det er grunn til vente en kraftig økning i 2021.

Norges største

– Vi tror at vi skal opp til 70 prosent, kanskje også litt høyere, sa Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør Harald A. Møller AS, under et møte med pressen like før jul.

De er Norges største bilimportør, og har merkene Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. Og Hekneby er ikke i tvil om at "hans" merker skal ta store elbilandeler i år.

Audi e-tron er en knallsuksess i det norske markedet. I år får den også en lillebror. Foto: NTB Scanpix

Aldri skjedd før

– Vi skal bidra veldig positivt her. Vår elbilandel skal være opp mot 90 prosent, sa Hekneby.

Ulf Tore Hekneby er administrerende direktør i Harald A. Møller AS

I 2020 var Audi e-tron en solid bidragsyter til det høye elbilsalget. Til tross for at dette er en bil som fort koster 750.000-800.000 kroner, solgte den mer enn noen andre bilmodeller i det norske markedet.

Aldri før har vi hatt en så kostbar bil øverst på listen av de mest solgte bilene her til lands.

Samtidig solgte VW e-Golf og nykommeren ID.3 svært bra. Skoda og Seat bidro også til elbilsalget, med småbilene CitiGo og Mii.

ID.3 er første bil ut i VWs store elbilsatsing. Den kom på markedet i Norge høsten 2020.

Viktige nyheter

Når Hekneby tror på opp mot 90 prosent elbiler i år, har det naturligvis også en sammenheng med at mange nyheter er på vei. Audi får blant annet en "lillebror" til e-tron, den heter Q4 e-tron.

Fra Volkswagen kommer SUV-en ID.4. Skoda kommer også med elektrisk SUV, denne heter Enyaq. Og fra Seats søstermerke Cupra kommer elektriske el-Born.

