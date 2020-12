Norge dømt i nok en barnevernssak

Saken handler om en jente som barnevernet tok over omsorgen for bare dager etter at hun ble født. Jenta ble plassert i fosterhjem, og moren fikk innvilget fire samvær i året, hver på to timer.

Da jenta var fire år, ble moren fratatt foreldreretten, og fylkesnemnda godkjente at jenta kunne bli adoptert. Moren gikk rettens vei for å endre vedtaket, men nådde ikke fram. Det er moren som har klaget saken inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

(©NTB)