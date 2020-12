Anine von Krogh søker tilbake til barndommens jul med nisser, rødt og grønt, når hun skal skape julestemning på hytta. Hjemme har hun det mer klassisk og stilrent.

Krista Elvheim er inspirert av naturen på hjemstedet Aurland og fargene i Marokko.

Dette er er to av hjemmene vi har besøk i God morgen Norges interiørserie «Hjem til...»

Varme, lune rom og inspirasjon fra Marokko

Hvem: Krista Elvheim, designer, interiør- og blomsterstylist.

Hvor: Leilighet på Torshov, Oslo.

Min jul: – Faren min var blomsterhandler hjemme i Aurland, så jeg var vant til at det var hektisk frem til kvelden lille julaften. Da kunne jeg kjenne en kribling i magen for når pappa kom hjem, da skulle det pyntes til jul.

Krista Elvheim er designer og interiør- og blomsterstylist. Hun blir inspirert av vestlandsnaturen og fargene i Marokko. Foto: Instagram, @kristaelvheim

Jobben hans, og det at besteforeldrene hennes var håndverkere, har gjort at hun har hatt tilgang til gode materialer i barndommen.

– I tillegg har jeg alltid likt å skape ting med hendene. Jeg er inspirert av vestlandsnaturen og fargene hjemme i Aurland og av reiser - spesielt Marokko og fargene der. Det er de mørke juvelfargene som er litt «skitne» og solblekede, sier hun og fortsetter:

– Jula for meg er varme, lune rom, organiske innslag og gode lukter. Et varmt rom er et sted der folka mine er samla.

Klassisk og tradisjonell jul

Hvem: Anine von Krogh, interiørstylist, vinner av Gullfjæren 2020 for «Årets hytte».

Anine von Krogh står bak instagramkontoen @villavonkrogh Foto: Privat

Hvor: Enebolig på Konglungen i Asker og hytte på Musdalsætra i Gudbrandsdalen.

Min jul: – Julen for meg handler om å bruke tid på det som er viktig. Jeg er en veldig familiekjær person, glad i å stelle i stand til fest, lage mat og skjemme bort de jeg er glad i, sier hun til God morgen Norge.

Krogh henter inspirasjon fra mange steder, deriblant filmer, shoppingsentre og reiser.

– Jeg synes særlig mange blomsterhandlere er veldig flinke. For meg er den fineste pynten den jeg husker fra oppveksten. Det jeg ønsker meg aller mest er en gammel julekrybbe fra barndommen.

Interiørstylisten har alltid vært tidlig ute med å dele juleinspirasjon på bloggen og på Instagram. I år var intet unntak.

– I år var juletreet på hytta pyntet tidlig i november, men jeg har vært enda tidligere ute før. I år har jeg merket at folk har begynt å pynte mye tidligere. Jeg tror det er den tiden vi er inne i, vi har litt ekstra behov for lys og for å ha det fint hjemme. Og så merker jeg at folk har pyntet mer for andre ute.

På hytta pynter hun mer tradisjonelt - med rødt og grønt og nisser. Der har hun også kunstig juletre.

– Hjemme pynter jeg mer klassisk og stilrent. Der skal jeg ha et ekte, vakkert tre. Det er noe av det som er førjulstida for meg – den lukten.