Derfor trakk hun seg fra Jakten på kjærligheten: – Jeg angrer ikke

Det nærmer seg sesongavslutning i årets Jakten på kjærligheten, og bøndenes valg blir stadig vanskeligere. I mandagens episode uttrykker grisebonde Christoffer Trøseid (28) fra Nord-Odal frustrasjon over at han må velge mellom sine fire friere.

Dét slipper han derimot å ta stilling til likevel, ettersom frieren Hanne Prestegård (23) fra Arendal velger å trekke seg selv fra datingprogrammet.

– Jeg gjorde det fordi han skulle få fokusere på de andre, og få bedre tid til å kjenne etter. Samtidig fordi han tidligere sa han var usikker på oss fire, og at det var et vanskelig valg. Da tenkte jeg at det var viktig å hjelpe til der man kunne, forteller Prestegård (23) til TV 2 på telefon.

TRAKK SEG: Hanne Prestegård (t.h) trakk seg for å la bonden Christoffer Trøseid få brukte tiden på de tre andre frierne, (f.v) Lisbeth Dørmænen, Ingri-Eline Vik og Line Wisth. Foto: TV 2.

– Var litt annerledes

23-åringen påpeker at deltakelsen i programmet i utgangspunktet ikke hadde vært hennes egen idé.

– Som kanskje kjent fra tidligere så var det ikke meg som skrev mitt eget brev, det sto i brevet at det var fra min venninne. Det var jo litt skummelt å kaste seg ut i dette, jeg kjente ikke Christoffer og ante ikke hva jeg gikk til, sier Prestegård og innrømmer samtidig at hun kanskje hadde et litt annet inntrykk av bonden før de ble kjent.

– Han var jo kanskje litt annerledes, det er vel enhver person i forhold til det å være på TV og på privaten. Han var jo veldig sprudlende og «livat», og gjenspeilte seg godt som i den introvideoen som ble lagt ut av ham. Men han var litt roligere enn jeg trodde, kanskje han klarte å være litt mer seg selv når vi var med han.

Etter å tilbrakt en liten uke sammen med bonden kjente hun derfor at det var på tide å si ifra om at ting ikke føltes helt riktig fra hennes side.

Kaster trusa i panikk

– Når vi ble litt bedre kjent så fant jeg vel ut at vi manglet litt kjemi og at vi passet bedre som venner. Da synes jeg det var viktig å si ifra slik at han kunne bruke tida si på å bli kjent med de andre damene, fremfor å jobbe med noe som kanskje ikke kom til å bli noe, mener Prestegård.

«Vennskaps-leir»

I episoden blir også programleder Gunhild Dalberg tilkalt for å ta en «alvorsprat» med Trøseid og frierne, etter at hun har fått nyss om at det foregår lite flørting mellom dem.

Programlederen advarer dermed mot det hun kaller en «vennskaps-leir» og påpeker at bonden ikke må glemme at han i bunn og grunn ønsker seg en kjæreste. Trøseid, som innrømmer at han synes flørting er vanskelig, bestemmer seg derfor for å skru opp sjarmen noen hakk.

For Prestegårds del kjente hun derimot fortsatt ingen sommerfugler i magen, og tror de to var ganske ulike på flere områder.

– Christoffer var jo en veldig livlig og grei fyr, men hadde nok et annet energinivå enn meg. Han sa hele tida at han likte damer som gjorde mye, men jeg tror kanskje han ble sjokkert når han fikk høre arbeidsmengden og aktivitetsnivået mitt, forteller 23-åringen.

– Han kunne fint sette seg ned i sofaen, ta en rolig kveld og slappe av, mens jeg nok heller vil ut og finne på noe, legger hun til.

– Angrer ikke

Til tross for at det ikke ble noen ny kjæreste etter deltakelsen, er frieren glad for at venninnen meldte henne på.

– Jeg angrer ikke på at jeg var med, jeg synes det var en veldig fin opplevelse. Men jeg angrer heller ikke på at jeg sa i fra, jeg følte det var godt å si ifra og jeg var sikker i mitt valg på at det ikke var meg og Christoffer, forteller Prestegård.

23-åringen innrømmer samtidig at hun også har mottatt henvendelser fra ukjente som kan tenke seg å bli bedre kjent med henne. Foreløpig har de derimot blitt pent nødt til å vente i spenning.

– Jeg har fått en del henvendelser, men har sagt til alle at de får følge med hvordan det går i programmet, ler hun.

Men om det er noen potensielle kjæreste-emner i innboksen vil ikke Prestegård si noe om.

– Vi får se etterhvert hvordan det går når vi får lov til å date litt igjen. Det finnes vel sikkert noen der ute, sier hun hemmelighetsfullt.

Se Jakten på kjærligheten mandag klokken 20.00 på TV 2 eller når du ønsker på TV 2 Sumo.