Dette er været vi kan vente oss på julaften

Deler av Norge har allerede sikret seg hvit jul, mens i andre områder glimrer snøen med sitt fravær. Tirsdag er det nedbør av det våtere slaget som preger morgentimene flere steder, blant annet Lofoten.

Men bortsett fra noen regnbyger der, er det stort sett oppholdsvær i Nord-Norge tirsdag morgen, ifølge Storm-meteorolog Lillian Bergheim.

– Sånn vil det nok fortsette det meste av dagen, sier hun.

I kveld ser det ut til at det også vil komme nedbør innover Helgeland.

– Mest sannsynlig kommer det som regn på kysten og snø i indre og høyereliggende områder, sier meteorologen.

Regn i sør

Ser vi videre sørover, regner det ifølge meteorologen godt i Møre og Romsdal og generelt på Østlandet. Årsaken er en front som er i ferd med å passere disse områdene.

– På Østlandet er det en god del regn nå, men etter hvert som denne fronten trekker videre nord-østover, letter det opp i bakkant, sier Bergheim.

Det betyr at det i løpet av ettermiddagen stort sett vil bli opphold på Østlandet, kanskje med noe nedbør lengst øst og nord-øst i Innlandet.

I Trøndelag er det opphold i morgentimene tirsdag, men også der vil det gå over til å regne i løpet av ettermiddagen.

Kjøligere onsdag

Onsdag kryper kvikksølvet nedover på gradestokken i flere deler av landet.

Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordfjord får nord-vestlig vind og bygevær, som stort sett vil gi sludd- og snøbyger.

– Men tidlig på dagen er det kanskje ikke blitt kaldt nok til at det er helt hvitt langs kysten ennå, sier Bergheim.

Lenger sør på vestlandet blir det regn- og sluddbyger på morgenen, før det klarner opp utover dagen.

– Det blir kaldere og egentlig ganske fint vær resten av dagen, og så kan det hende det fortsatt går noen sludd- og snøbyger ved kysten, sier meteorologen.

I Nord-Norge blir det stort sett oppholdsvær fra Bodø-traktene og nordover onsdag. Noe mulighet for snø blir det aller lengst øst i Finnmark.

– Men det er i så fall veldig lite, sier meteorlogen.

Sør for Bodø blir det sludd- og snøbyger, som kanskje vil manifestere seg som regn i kyststrøkene.

Bergheim legger til at det skal blåse en del i Finnmark onsdag. Der blir det sør-østlig liten kuling, med mulighet for at det blåser opp til stiv kuling i Øst-Finnmark.

Julaften

Når det gjelder været på julaften, kan meteorologen fortelle at det i stor grad blir likedan som lille julaften avslutter.

Det fortsetter med snøbyger i Trøndelag, Møre og Romsdal og sørover til og med Nordfjord. Lenger sørover på kysten på Vestlandet kan det komme én og annen sludd- og snøbyge.

I Sør-Norge blir det derimot oppholdsvær.

– Der blir det veldig mye kaldt og fint vær, sier Bergheim.

Mens Nordland kan vente seg sludd- og snøbyger på julaften, er det ventet at det stort sett blir oppholdsvær i Troms og Finnmark, dog med noe mulighet for snø lengst øst i Finnmark.

– Dessverre fortsetter det med en del vind i Nord-Norge på julaften. Det er er fortsatt sør-østlig kuling i Finnmark og så er det nord-vestlig kuling sør i Nordland, sier meteorologen.

Ønsker man seg en hvit jul, er altså Trøndelag og Møre og Romsdal sikre kort. Samtidig understreker meteorologen at det ligger snø flere steder i Sør-Norge nå.

– Der det er hvitt nå, vil det nok fortsette å være hvitt, for der blir det kaldt og klart og fint. Men har en ikke snø nå, og vil ha det, er det i Trøndelag og Møre- og Romsdal at det kommer betydelige mengder, sier hun.

Er det derimot opphold og sol som er å foretrekke, kan det være en idé å vende nesen i andre retninger.

– Både Vestlandet, Sørlandet og Østlandet får opphold og veldig mye sol på julaften, sier meteorologen.

Juledagene

Allerede fredag ser det ut til at været fra julaften vil snu.

– Da er det kraftig lavtrykk ved Island, som sender fronter inn mot Sør-Norge slik at vinden dreier fra nord og til sør, sier meteorologen.

Sannsynligvis vil vinden komme opp i kuling på Vestlandet, Trøndelag og Nordland i løpet av fredagen.

– Og så kommer det nedbør innover Vestlandet i løpet av fredag ettermiddag og kveld. Da vil temperaturene også begynne å stige igjen, sier hun.

I resten av landet blir det stort sett oppholdsvær fredag.

– Det blir kanskje én og annen spredt snøbyge i Nord-Norge, men ikke noe av betydning, sier Bergheim.

Lørdag fortsetter nedbøren å bre seg over Sørlandet, Østlandet og nordover i Nordland. Temperaturene vil dermed også stige i disse områdene.

I Troms og Finnmark ser det derimot ut til at det vil holde seg kaldt med lite nedbør også på lørdag.

Enten man får sol eller snø til jul, må man altså passe på å nyte det i den korte tiden man har det.

– Det er verdt å nyte de dagene med opphold og sol som som kommer i Sør-Norge nå, før det snur og blir mildere og våtere igjen. Og hvis man får masse nysnø må man nyte den óg, sier Bergheim.