To dystre rekorder på kort tid: – Vi liker ikke utviklingen

– Vi liker ikke utviklingen. Vi har sett et høyt antall smittetilfeller over en tid nå, med en ny, dyster rekord det siste døgnet, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune til TV 2.

Det siste døgnet er det registrert 44 nye koronatilfeller i Trøndelags-kommunen.

– Det positive i dette er at de fleste av de smittede har kjente nærkontakter, fortsetter Tiller.

Alle sammen som er registrert smittet siste døgnet har milde sykdomsforløp, opplyser kommunen.

Kartlegger nærkontakter

Den forrige smitterekorden i Trondheim ble satt i helgen, da med 37 smittetilfeller. I helgen ble det registrert til sammen 82 nye koronatilfeller i Trondheim.

Ti av de ferskeste smittetilfellene har ukjent smittevei, mens fem av de smittede er barn under ti år med kjent nærkontakt, ifølge kommunen.

– Men dette tallet vil nok synke når våre smittesporere får jobbet litt ekstra, sier Tiller.

– Større risiko enn tidligere

Kommunikasjonssjefen roser innbyggerne for å være flinke til å teste seg.

– Vi tester mange om dagen, og folk er flinke til å teste seg. Da er det naturlig at smittetallene stiger. Samtidig ser vi også at det er mer smitte i Trondheim nå enn på lenge, og det er mye større risiko for å bli smittet. Og den smitten kommer seg inn på sykehjem, den berører skoler og arbeidsplasser, sier han.

På sine nettsider opplyser kommunen at tre av byens sykehjem er berørt av koronasmitte, og både beboere og ansatte har fått påvist smitte.

Han legger til at kommunen også bemerker seg mye smitte gjennom sosial kontakt på treningssenter, i utelivet og på restauranter. Ved et utested har minst 14 personer testet positivt etter at en smittet person besøkte stedet 12. desember, opplyser kommunen i sin dagsrapport.

Oppfordring

Tiller oppfordrer alle til å være spesielt oppmerksomme fremover:

– Vi vil oppfordre alle til å holde avstand og ha god hygiene. Det er hovedessensen i budskapet vårt. Selv om munnbind også er viktig, er ikke dette en erstatning for avstand og hygiene, sier han.

Trondheim kommune har innført munnbindpåbud i det offentlige rom.

Tirsdag formiddag satt kriseledelsen i Trondheim kommune i møte, der det vil bli vurdert ytterligere tiltak. Ifølge avisa Adressa er det ikke innført nye tiltak som følge av møtet, men kommunen opplyser om at dette kjapt kan snu. Tiltak som kan være aktuelle er begrensning av skjenketid eller skjenkestopp, opplyser kommunedirektør Morten Wolden til avisa.

- Vi anbefaler også treningssentrene om å være ekstra årvåkne med smitteverntiltakene. Noen kommer jo til å dra dit likevel, så det er viktig at de er spesielt forsiktig med hvor mange de slipper inn, avstand og så videre, sier han til Adressa.