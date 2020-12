«Snillegucci» gir sine supertips for å takle mørketiden

GOD KVELD NORGE: Det er tid for å skrive nyttårsforsetter og i den forbindelse har vi hatt besøk av influenser Kristiane Aateigen som har skrevet boka «lev ditt beste liv».

Nyttårsaften er rett rundt hjørnet og kanskje har du store planer om at 2021 skal bli ditt år. Du skal spise litt sunnere, se litt mindre TV-serier og kanskje skal du lære deg å spille et instrument.

Hvis du trenger hjelp til noen enkle, lett gjennomførbare tips, fortvil ikke. Vi har hatt besøk av en som vet hun snakker om.

Kristiane Aateigen står bak Instagramkontoen «snillegucci». Der har hun de siste årene har servert følgerne sine tips og triks, både innenfor selvrealisering, men også såkalte «lifehacks», som kan gjøre hverdagen enklere.

Øverst i saken kan du se video fra da Aateigen ga Marte og Niklas sine tips for å takle mørketiden.

1. Redusert skjermtid

Aateigen forteller at skjermtid gjør deg veldig sliten uten at du merker det. Hun råder til å begynne med å bli bevisst på hvor mye skjermtid man har i løpet av en dag. Det kan man enkelt sjekke inne på «Innstillinger» og «Skjermtid» på Iphone.

– Også må du bare gå inn for det. Du kan skru av varslinger. Du kan gjøre skjermen svarthvitt sånn at den ikke er så appellerende for øynene. Og du kan slå den av, legge den bort, ikke ha den tilgjengelig, sier hun.

Videre forteller hun at hun selv ble veldig overrasket over hvor ofte hun «bare skulle sjekke noe».

– Og når du først skal sjekke en ting, så sjekker du gjerne syv andre apper. Plutselig har du brukt 20 minutter istedenfor 20 sekunder.

2. Mer sollys

Sollys er den mest effektive kilden til vitamin D, men mange får knapt med seg de få timene det er sollys i vintermånedene. Det er mørkt når man går inn døra på jobb, og det har rukket å bli mørkt når man går ut den samme døra ved arbeidsdagens slutt. Derfor har mange her til lands mangel på vitamin D.

Et tips er derfor å prøve å gå utendørs én gang om dagen i løpet av de få timene det er lyst ute, om det så bare er for en fem-minutters kaffepause.

Aateigen forteller også at sollys reduserer produksjonen av melatonin, som er det hormonet som gjør deg trøtt. Mer sollys vil derfor gjøre deg mer våken og indirekte gi deg mer energi.

3. Nærkontakt

Nærkontakt er et biologisk behov som øker produksjonen av ulike lykkehormoner, forklarer influenseren. Programleder Marte Bratberg minner om at under pandemien, kan det være lurt å begrense seg.

– Ikke ligg rundt, ligg med én, sier hun.

Niklas Baarli fortsetter der Bratberg slapp, og presiserer at det kun gjelder i koronatider;

– Når korona er over, ligg rundt, spøker han.