Her bør du være obs når du skal ut og kjøre

Tirsdag er det ventet kraftig vind og snøfokk på flere fjelloverganger i Sør-Norge. Skal du reise mellom øst og vest, bør du sjekke forholdene først.

– Vi anbefaler derfor trafikantene om å søke informasjon hvis de skal reise over fjellet i løpet av dagen, advarer meteorologene på Twitter.

Kolonnekjøring

Det er tidlig tirsdag morgen innført kolonnekjøring på riksvei 13 over Vikafjellet og på E134 over Haukelifjell.

Storm-meteorolog Lillian Bergheim sier til TV 2 at det er godt mulig at kolonnekjøringen over Haukelifjell fortsetter utover tirsdagen

– Den verste nedbøren skal kanskje gi seg utover dagen, men det er fortsatt bygevær og en del vind fra vest. Skal en kjøre over fjellet i dag, bør en nok dobbeltsjekke før en drar, om det er åpent eller kolonnekjøring, sier hun, og fortsetter:

– Tipset er vel kanskje å heller vente til i morgen. Hvert fall hvis det blir mer kolonnekjøring og stengt utover dagen i dag.

Bedre onsdag

Onsdag ser det nemlig ut til at kjøreforholdene blir bedre fordi været blir kjøligere.

– Fjelloverganger på Sørlandet og Østlandet får egentlig ganske fint vær i hele morgen, sier meteorologen.

Tidlig på dagen onsdag kan vindstyrken fortsatt komme opp i kuling på Hardangervidda.

– Men den vinden ser ut som den skal roe seg litt utover ettermiddagen. Så i morgen ettermiddag ser det ut til at det sånn sett blir best kjørevær, sier Bergheim.

Glatte veier

Det er ikke bare de som skal over fjellovergangene som bør være obs på kjøreforholdene tirsdag.



Bergheim sier til TV 2 at det generelt kan bli glatte veier på Østlandet utover dagen. Årsaken er at det regner flere steder i morgentimene, før det blir kjøligere.

– Når nedbøren har passert, blir det lettere skydekke og kaldere, så hvis en skal kjøre på Østlandet i kveld bør en kanskje være litt obs på at det kan bli glatt, sier hun.