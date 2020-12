Slik lurte han den russiske agenten til å tilstå attentatet med nervegift

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB anklager Aleksej Navalnyj for provokasjon.

Sverige, Frankrike og Tysklands Moskva-ambassadører kalles inn på teppet av russiske myndigheter for en samtale om sanksjoner.

Eksperter i Tyskland, Frankrike og Sverige har tidligere fastslått at Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj ble forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok da han ble akutt syk om bord på et fly fra Sibir til Moskva i august.

Ifølge Reuters, som viser til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria, er det snakk om sanksjoner tilknyttet den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj.

EU har innført sanksjoner mot høytstående russiske tjenestepersoner nære president Vladimir Putin over forgiftningen av Navalnyj.

FSB-hovedkvarteret i Moskva. Foto: Dimitar Dilkoff/NTB

Navalnyj føyer seg inn i en rekke av profilerte kritikere som har blitt forgiftet av russiske myndigheter.

Nervegiften ble også brukt i angrepet mot den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury i mars 2018.

Novitsjok ble utviklet mot slutten av den kalde krigen, da Sovjetunionen ville ha et kjemisk våpen som ikke kunne oppdages av NATOs varslingsutstyr. Den omtales som en fjerdegenerasjons nervegift som er flere ganger sterkere enn VX.

Lurte russisk agent

Nå hevder opposisjonspolitikeren Navalnyj å ha lurt en ansatt i russisk sikkerhetstjeneste til å innrømme at det var de som sto bak attentatet mot ham.

Gravenettstedet Bellingcat har identifisert flere eksperter på kjemiske våpen innen den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som har overvåket Navalnyj i årevis. Det samme nettstedet avdekket i 2018 at offiserer i Russlands militære utenlands etterretningstjeneste var mistenkte i Salisbury-giftangrepet.

I samarbeid med Bellingcat ringte Navalnyj selv rundt til disse personene og utga seg for å være en medarbeider av FSB-sjefen som skulle lage en rapport om hvorfor attentatet mislyktes.

– Tilsto alt

De fleste han ringte, ville ikke snakke med ham, men en mann identifisert som Konstantin Kudrjavtsev svarte på spørsmålene han fikk.

Under samtalen, som ble filmet av Bellingcat, fortalte mannen at giften var skjult på innsiden av Navalnyjs underbukser, men at 44-åringen overlevde fordi flyet han var om bord i, nødlandet i Omsk der han raskt fikk legebehandling.

– Jeg ringte drapsmannen min. Han tilsto alt, tvitret Navalnyj mandag.

– Provokasjon

FSB kaller Navalnyjs telefonoppringning en «provokasjon», satt i scene i nært samarbeid med vestlig etterretning «for å diskreditere FSB».

De betegner også videoopptaket av samtalen for «en forfalskning».

I et intervju med tyske Der Spiegel i høst anklaget Navalnyj Putin for å stå bak forbrytelsen. USAs president Donald Trump har stilt seg bak Tysklands vurdering om at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Russland har gjentatte ganger avvist å ha noe med attentatet å gjøre. Forrige uke sa president Vladimir Putin at dersom landets sikkerhetstjeneste hadde hatt noe med attentatet å gjøre, så ville Navalnyj ha vært død.

(TV 2/NTB)