Advarer mot koronasvindel – ber folk være oppmerksom på én ting

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) frykter at man de kommende månedene, når koronavaksinasjonene begynner, vil se utspekulerte svindelangrep mot nordmenn.

I en pressemelding advarer administrerende direktør Lars Henrik Gundersen om at dette allerede er skjedd i andre deler av verden.

– Det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil skje i Norge når vaksineringen nå starter, uttaler Gundersen.

Han mener koronavaksinasjon er en klassisk situasjon kriminelle kan benytte seg av:

– Vi har, siden mars, sett en rekke forsøk på å utnytte både koronapandemien og endringen det har gitt oss med at svært mange jobber hjemmefra. I tillegg vet vi at de kriminelle stadig blir mer profesjonelle både i sine forsøk på å svindle befolkningen, og i sine mer målrettede angrep mot virksomheter. E-postene er som regel formulert på godt norsk og ser autentiske ut, sier Gundersen.

Slik skjer det i Norge

Vaksinesvindel er blant annet skjedd i USA, der vaksineringen nylig begynte, der det nå meldes om svindelforsøk der mottakeren får tilbud om å kjøpe seg en slik, muligheten til å kjøpe seg en bedre plass i køen, eller at man blir bedt om å utlevere personlig informasjon eller betalingsinformasjon.

– Om du uoppfordret får vaksinetilbud, så bør ikke en eller to varsellamper gå, men ti, uttalte Nennette Day i det amerikanske helsedepartementet om temaet forrige uke.

Gratis i Norge

På sine nettsider skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at vaksinen er gratis i Norge, og at kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. FHI har tidligere denne uken lagt frem sin prioritering for hvem som får vaksine først (se faktaboks).

Disse får vaksinen først 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75–84 år 4. Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: Organtransplantasjon

Immunsvikt

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene: Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på ≥ 35 kg/m2 eller høyere

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i punkt 5 7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i punkt 5 8. Alder 55–64 år 9. Alder 45–54 år

Det er i dag bare leger og helsesykepleiere som kan tildele vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Sjekk innboksen nøye

NorSIS ber folk om å sjekke e-postene og SMSene de vil motta om vaksine veldig nøye fremover, for å faktasjekke at avsenderen faktisk er den de sier de er.

– Dersom du er i tvil, ta kontakt med fastlegen din eller kommunen, sier Gundersen.

Han opplyser om at det er noen ting du bør være spesielt oppmerksom på:

– Det er særlig viktig å være på vakt dersom du får en e-post eller sms, tilsynelatende fra kommunen eller legen din, som ber deg oppgi personopplysninger eller betalingsinformasjon eller logge deg inn på ett nettsted via en lenke, sier han.

– Skal du logge deg inn, for eksempel på Helsenorge eller en digital løsning kommunen din bruker, gå heller inn på siden fra en søkemotor. For eksempel Google. Å finne ut om en lenke er ekte eller ikke er nemlig nesten umulig. Derfor håper vi at kommunene også er bevisste på dette når de sender ut melding om vaksinering til innbyggerne, fortsetter Gundersen.

NorSIS' svindelråd: Dette mener NorSIS er gode råd for å unngå vaksinesvindel: Svindel bygges på virkemidlene tillit, frykt eller fristelser. Vær ekstra på vakt mot henvendelser som spiller på dette, enten de kommer på e-post, SMS eller telefon. Svindelforsøk kjennetegnes ofte ved at de ber deg gjøre noe og at det haster å gjøre det. Vær ekstra på vakt når du blir bedt om å skynde deg å gjøre noe. Ta en pause, les gjennom en gang til og sjekk i en annen kanal om henvendelsen er ekte. Seriøse aktører der du har en konto eller annen innlogging sender deg ikke en lenke du må klikke på for å komme til profilen din. Ikke bruk slike lenker. Gå alltid inn på hjemmesiden for å logge deg inn på brukeren din. Et annet triks er å bruke tullepassord. Hvis du kommer inn med tullepassord og tullebrukernavn på en slik lenke – da er det svindel. Kilde: NorSIS

De første kommer snart

I Norge ankommer den første leveransen med vaksinedoser 26. desember, og de i underkant 10.000 dosene vil da lagres i ultrafrysere i Oslo. Disse vil ifølge Folkehelseinstituttet bli benyttet i kommunene Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Den neste tiden vil det komme flere og mer omfattende leveranser.