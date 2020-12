Stort oljefunn i Norskehavet

Tirsdag offentliggjorde ConocoPhillips et nytt oljefunn i Norskehavet. Selskapet omtaler funnet som «betydelig».

Foreløpige anslag antyder størrelsen på funnet til mellom 75 og 200 millioner fat. Dette betyr at funnet kan være verdt flere milliarder kroner.

Funnet er gjort i utvinningstillatelse 891 på Slagugle-prospektet 23 kilometer nord-nordøst for Heidrun-feltet. Funnbrønnen ble boret på 355 meters vanndyp til en total dybde på 2179 meter av boreriggen Leiv Eiriksson

ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør for utvinningstillatelsen med 80 prosent eierandel. Pandion Energy AS er lisenspartner med 20 prosent eierandel.

Ifølge pressemeldingen fra er det gjort omfattende datainnsamling og prøvetaking i letebrønnen. Videre avgrensing vil bli gjennomført for å vurdere produksjonspotensialet og utvinnbare reserver – og planer for mulige utbyggingsløsninger.

– Dette funnet er vår fjerde vellykkede letebrønn på norsk kontinentalsokkel de siste 16 månedene, sier Matt Fox, executive vice president og chief operating officer.

Alle fire funnene er gjort i modne deler av Nordsjøen og Norskehavet.

«Dette funnet kan være med på å videreføre vår mer enn 50-årige tilstedeværelse i Norge», skriver ConocoPhillips.