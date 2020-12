Roses opp i skyene av tysk fotballegende: – Vi er stolte over at han spiller i Bundesliga

Erling Braut Haaland (20) er for tiden skadet, og ventes først tilbake på banen på nyåret.

Jærbuen rakk imidlertid å score 17 mål på 14 kamper så langt denne sesongen, og stakk nylig av med den prestisjetunge utmerkelsen «Golden Boy».

HYLLER HAALAND: Den tyske fotballegenden Lothar Matthäus. Foto: Vanderlei Almeida

Lothar Matthäus, kapteinen på det tyske landslaget som vant VM i 1990, mener alle involverte i Bundesliga bør være stolte over at Braut Haaland spiller i tysk liga.

Men han er usikker på hvor lenge Dortmund makter å beholde det norske stjerneskuddet.

– Han er allerede klar til å ta neste steg, og vi er stolte over å ha ham i Bundesliga, sier Matthäus i et intervju med Bundesligas egen hjemmeside, ifølge The Daily Mail.

– Dortmund må være så fornøyd med å ha ham på laget, fordi han passer perfekt inn i den klubben. Men med tanke på den positiviteten som han utstråler, og effekten han har på hele laget, er grunnen til at jeg tror at Haaland en dag ikke vil spille på Dortmund veldig mye lenger, utdyper han.

Foreløpig står Haaland med ti mål på åtte kamper i Bundesliga, og han har også scoret seks mål på fire kamper i Champions League denne sesongen.

Dortmund sparket nylig trener Lucien Favre, men Matthäus tror nordmannen bare vil fortsette å bøtte inn mål også under en ny trener.

– Han er bare 20 år, men han er en maskin. Han er en fantastisk angriper. Han gir positiv energi til hele laget, samtidig som han scorer mål. Han er rett og slett helt uerstattelig, roser Matthäus.

Matthäus nøler ikke med å si at Braut Haaland er like viktig for Dortmund som det stjernespissen Robert Lewandowski er for Bayern München.

– Det sier mye på toppen av det hele. Braut Haaland vet alltid hva han må gjøre. Han jobber mye defensivt også, noe jeg også liker å se at Robert Lewandowski gjør. Braut Haaland er ikke bare en spiller som holder seg fremover på banen. Han gjør en jobb også defensivt. Han er bare 20 år, men tenker ikke bare på seg selv, men hva han kan gjøre for laget sitt, roser Lothar Matthäus.

På ryktebørsen har Braut Haaland blitt koblet til klubber som Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Barcelona. Nordmannen har imidlertid hele tiden sagt selv at han i første omgang ønsker å bli værende i Dortmund og utvikle seg videre der.