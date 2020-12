Elbilene tar over stadig mer av nybilsalget i Norge. Til og med november i år er det solgt drøyt 63.000 nye elbiler her i landet. Følger salgstallene på i desember, vil antall solgte elbiler i 2020 ende på om lag 70.000.

2020 blir det med året da elbilene for første gang står for mer enn 50 prosent av nybilsalget. Neste år blir det etter alt å dømme enda mer.

70.000 solgte elbiler betyr også at et betydelig antall bileiere i år for første gang skal kjøre elektrisk i juleferien.

Enten man skal hjem til mor eller til hytta: Mange vil da få behov for å hurtiglade. Og det kan by på utfordringer denne delen av året. Hurtiglading er nemlig ikke like enkelt som å fylle bensin eller diesel.

Litt mer som skal til

– Mange vil oppleve treg lading fordi batteriet er kaldt. Frustrasjonen blir stor når du oppdager at ladingen ikke går like fort som salgsbrosjyren lovet, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Her er det et par ting du bør vite, slik at du kan forberede deg på en god måte. Det er litt mer som skal til for å lade i den farten bilprodusentene lover, sammenlignet med drivstoffet som renner jevnt ut av drivstoffpumpen.

Ladet bilen fra vanlig stikkontakt - det endte i katastrofe

Hurtiglading er gull verdt når du skal på langtur med elbilen. Men hvor mye strøm du får på batteriet er ikke alltid så enkelt å vite.

Lite strøm = rask lading

Hvor mye strøm bilen tar imot, har mye å si for hvor lenge du må stå og lade. Her er det også et økonomisk aspekt. På mange ladere betaler du for tiden bilen står tilkoblet.

– Enkelt fortalt lader du raskere jo mindre strøm du har på batteriet og hvis batteriet er varmt. Denne kombinasjonen er viktig for å få maksimalt ut av ladestoppet, rådgir Nils Sødal.

Prissjokk: Så dyrt kan det være å lade elbilen

5 laderåd fra NAF Legg ladestoppet mot slutten av turen: Etter et par-tre timers kjøring er batteriet varmt. Farten du kjører i avgjør hvor fort batteriet er varmt. På motorvei er batteriet godt og varmt etter om lag to timer. På landevei tar det litt lenger tid. Ha lite strøm igjen på batteriet: Hvis det lar seg gjøre, vent med å lade til du har 10 prosent igjen på batteriet. Tør du ikke å presse det så langt, kan du lade når du har igjen 20 prosent. Velg riktig lader: Alle biler lader litt forskjellig, og det er lurt å finne ut akkurat hvor kraftig lading din bil takler. Det er ingen vits å lade med en lader som gir mer effekt enn det bilen takler. Ikke går det fortere og det blir dyrere. Se om du finner din bil i NAF sin ladeguide. Lad til 80 prosent: De aller fleste elbiler lader veldig sakte etter 80 prosent. Siden du på de fleste ladestasjonene betaler for tiden du lader eller både tid og antall kilowatt, blir de siste 20 prosentene dyre. Trenger du mer rekkevidde for å komme vel frem lønner det seg å heller legge inn ett kort ladestopp til enn å lade fullt batteri en gang. Bruk forvarming: Hvis elbilen din har et system for forvarming av batteri før lading, er det lurt å benytte seg av dette. Ofte settes det i gang hvis du plotter inn en ladestasjon som destinasjonen i navigasjonen.

