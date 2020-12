Ordre fra Trump: USA skal bare bygge vakre bygninger

Donald Trump vil sette sitt preg på USA også etter at han har gått av. I en ny presidentordre krever han at alle nye offentlig bygg skal være vakre.

USA skal kun bygge vakre offentlige bygninger, helst i den klassiske gresk-romerske stilen, heter det i presidentordren. I et tidligere utkast til ordren het det at det skulle innføres et forbud mot offentlige bygg i en annen stil enn den klassiske.

I ordren langer Trump ut mot moderne føderale bygninger. Washington er fylt av bygninger i motstridende stilarter, og myndighetene har sluttet å bygge vakre bygninger, skriver Trump.

Presidentordren blir tatt imot med glede av tradisjonalister, men det amerikanske arkitektinstituttet protesterer.

– Lokalsamfunn bør ha rett og plikt til selv å avgjøre hva slags arkitektonisk stil som best passer deres behov. Selv om vi er forskrekket over administrasjonens avgjørelse om å gå videre med dette, er vi glade for at ordren ikke er så vidtrekkende som vi trodde den skulle bli, sier instituttets direktør Robert Ivy.

Trump slo seg opp som en bygningsmagnat som først og fremst forbindes med moderne bygninger av glass og stål, gjerne med et hint av gull. Hans ettermæle kan derimot bli offentlige søylebygg à la Det hvite hus, dersom ikke presidentordren blir omgjort av Joe Biden når han tar over.

