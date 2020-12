Bevæpnet politi jakter gjerningsmann – kvinne kritisk skadet

Klokka 00.05 natt til tirsdag bekreftet innsatsleder Svein Torjussen at bevæpnet mannskap fortsatt leter etter en gjerningsperson, skriver Stavanger Aftenblad.

Like før klokka 22.30 fikk politiet melding om brann i en bolig på Ålgård.

Avisen skriver at en kvinne har blitt fraktet til sykehus, og at skadene ga politiet mistanke om at de kan ha blitt påført av en gjerningsperson.

OVERTENT: Huset var overtent da brannvesenet kom til stedet. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– En dame er kritisk skadet. Vi gjør nå aktivt søk etter gjerningsmann på grunn av hennes tilstand, sier innsatsleder Stein Torjussen til avisen.

Politiet er bevæpnet og søker i området med hundepatruljer.

Vaktleder i Rogaland brann- og redning, Glenn Bjarne Dirdal, opplyser at huset var overtent da brannvesenet kom til stedet.

Det skal være over 30 redningspersoner som deltar i søket.

Til VG opplyser jourhavende jurist Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt at saken etterforskes som en kriminell handling.

BEVÆPNET: Politiet er bevæpnet. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Saken oppdateres.