PL-manager til nådeløst angrep på dommer: – Jeg vil ikke se ham igjen

Burnley-Wolverhampton 2-1

Hans Wolverhampton gikk på sitt tredje tap på fire kamper mot Burnley. Etter kampen går han i strupen på kampdommer Lee Mason.

– Dommeren er ikke god nok til å dømme i Premier League. Det er et problem vi kjenner til. Vi har hatt Lee Mason før, sier Wolves-manageren til Sky Sports.

Lee Mason får svært skarp kritikk av Wolverhamptons manager. Foto: Peter Powell

Det er andre gang denne sesongen at rutinerte Mason, som har dømt i Premier League siden 2006, dømmer Wolverhampton, ifølge BBC.

– Vil ikke se ham igjen

Santos frustrasjon går ikke ut på en konkret feil i kampen.

– Det handler ikke om store feil eller avgjørelser. Det er på grunn av måten han håndterer kampen på. Spillerne blir nervøse. Han blåser når spillere roper, mener Santo.

– Vi snakker om den beste ligaen, og han er helt klart ikke god nok til å dømme disse kampene. Det skuffer meg veldig å si det, men det ville ikke føltes rett om jeg ikke sa det. Det har skjedd før, hevder portugiseren.

På spørsmål om hva han ville sett mer av fra dommeren, kommer Santo med et nådeløst svar.

– Jeg vil bare ikke se ham igjen. Det er det jeg sier til ham, at jeg håper at han ikke dømmer flere av våre kamper. For alle kampene vi har med Lee Mason er alltid de samme.

– Han klarer ikke å kontrollere spillerne. De krangler konstant. Fra begge lag. Med alle de andre dommerne flyter kampene, avgjørelsene aksepteres og det er dialog, mener Santo.

TV 2s fotballekspert tror at Wolverhampton-manageren kan vente seg utestengelse etter det brutale angrepet.

– Han kan fort få en karantene, mener Petter Myhre.

– Det er sjelden man ser ham gå ut sånn. Han virker som en ganske sindig mann på sidelinjen. Det virker som han har opplevd det gang etter gang, og til slutt sprekker det. Da føler han at han må si ifra om at det har gått for langt. Men jeg må ærlig innrømme at jeg ikke oppfattet det sånn underveis i kampen, sier TV 2s ekspert.

Burnley i form

Burnley har funnet stimen etter marerittstarten i Premier League. Mandag ble Wolverhampton slått 2-1 da Ashley Barnes scoret for første gang på over ett år.

Etter 35 minutter ruvet Barnes i luftet og stanget inn ledermålet mellom beina på Wolves-keeper Rui Patrício. Det var den rutinerte spissens første seriescoring på 970 minutter, ifølge statistikerne i Opta.

Engelskmannens forrige Premier League-mål kom mot Watford i november i fjor.

Tidlig i 2. omgang knallet Chris Woods inn 2-0 for Burnley. For første gang siden februar scoret hjemmelaget to ganger i et ligaoppgjør på Turf Moor. Før møtet med Wolverhampton var to mål den brutale Burnley-fasiten etter sesongens fem første hjemmekamper.

På tampen fikk Wolves straffe etter at Fabio Silva ble lagt i bakken. 18-åringen tok godt vare på forsøket fra krittmerket, men det ble bare med reduseringen for gjestene.

Sean Dyches menn tapte i høst fem av sine seks første ligakamper. Siden har laget kommet seg markant, og tre av Burnleys seks siste kamper har endt med seier. De er ubeseiret i de fire siste.

Med mandagens trepoenger tok Burnley seg opp fra nedrykksplass og til 16.-plass. Laget har 13 poeng på like mange kamper.

Wolverhampton er nummer 11 med 20 poeng.

(©NTB/TV 2 Sporten)