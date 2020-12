Anthony (34) er hjernen bak Chelseas nyeste og farligste våpen

Anthony Barry fikk to ansvarsområder da Chelsea ansatte ham i sommer. Resultatene er bemerkelsesverdige.

Chelsea slapp inn betraktelig flere mål enn lagene foran dem på tabellen forrige sesong. I Premier League slapp blåtrøyene inn 54 mål. Ingen blant topp ti-lagene slapp inn så mange mål.

Manchester United (36), Manchester City (35) og Liverpool (33) slapp alle inn rundt 20 færre mål enn Chelsea. Mens Watford som rykket ned kun slapp inn ti flere mål enn Lampards menn.

Dette fikk Frank Lampard til å ta grep før årets sesong. I Wigan fant han mannen sin. Anthony Barry (34) tok trenerutdanningen samtidig som Lampard, og takket ja da Chelsea-sjefen tilbydde ham en jobb i trenerteamet hans.

Se TV 2s fotballekspert Petter Myhres analyse av Chelseas hjørnespark øverst!

– Han er en spennende ung trener. Jeg har kjent ham lenge, og jeg tror han vil være et sterkt tilskudd til laget vårt, sa Lampard da Barry ble klar for klubben i sommer.

Barry fikk to ansvarsområder. Det defensive og dødballer. Inn kom også Edouard Mendy, som raskt spilte seg til fast plass i målet. Foran ham har Thiago Silva og Kurt Zouma dannet en fryktet midtstopperduo.

ØYEBLIKKELIG SUKSESS: Anthony Barry har sørget for at Chelsea har tatt store steg. Foto: Peter Cziborra

Enorme forskjeller

Hittil denne sesongen har Chelsea sluppet inn 14 mål. Kun Manchester City (12) og Aston Villa (13) har sluppet inn færre. Liverpool (19) og Manchester United (21) har begge sluppet inn flere mål enn blåtrøyene.

Men det er ikke bare der Barry har levert. Da Thiago Silva stanget ballen i mål mot West Ham mandag kveld, var det Chelseas åttende mål etter hjørnespark.

– Corner er mål. Det er et gammelt uttrykk fra løkka, men for Chelsea stemmer det, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen.

Åtte mål fra hjørnespark på 14 kamper er ganske bemerkelsesverdig, med tanke på at Chelsea forrige sesong scoret ti mål fra hjørnespark på 38 kamper.

– For det første må hjørnesparket være godt slått. For det andre må man ha spillere som er villige til å gå gjennom veggen. Man kan trene mye på dette, men om man ikke har de to tingene så har man ikke sjans til å score, sa Myhre.