Så lang tid tar det fra første stikk til du er beskyttet mot korona

Mandag kom nyheten mange har ventet på, da koronavaksinen fra Pfizer og BioNTech formelt ble godkjent av det europeiske legemiddelkontoret.

Det betyr at Norge får sine første doser av vaksinen 2. juledag og allerede 3. juledag kan vaksineringen starte.

Men selv om det bare er noen dager til de første i Norge blir vaksinert, kommer det til å ta flere uker før vaksinen får full effekt.

– Selv om du har blitt vaksinert, må du fortsatt være forsiktig. Det er ikke sånn at vaksinen gir ordentlig beskyttelse med en gang, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.

Må ta hensyn

Alle som tar koronavaksinen fra Pfizer og BioNTech trenger to doser for å oppnå optimal grad av beskyttelse.

– Det er en viss effekt etter første dose, men man må ta to doser for å få full effekt, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine i FHI.

TAR TID: Berg sier at det tar tid før vaksinen får full effekt. Foto: Heiko Junge

Undersøkelser fra Pfizer viser at effekten etter den første dosen er rundt 52 prosent. Når man har tatt den andre dosen, øker dette til 95 prosent.

– Du blir litt beskyttet etter den første dosen, men du kan fortsatt bli smittet av korona. Derfor er det viktig å fortsette å bruke munnbind, holde avstand og tenke på smittevern selv om du er vaksinert, sier Berg.

TO DOSER: Det er nødvendig med to doser av vaksinen. Foto: Dado Ruvic

Flere uker

21 dager etter den første dosen er satt, må man ta en ny dose av vaksinen. Etter dette tar det ytterligere noen dager før vaksinen oppnår full effekt.

– Det tar mellom én til to uker etter at den siste dosen er satt før vaksinen oppnår effektivitetsraten på 95 prosent, sier Berg.

Det betyr at det tar minst 28 dager, eller fire uker, fra første dose er satt til vaksinen har fått full effekt.

– Sammenlignet med andre vaksiner er dette ganske bra. Det er helt normalt at det tar litt tid og at man trenger flere doser av en vaksine, sier Berg.

Fortsatt noe usikkerhet

Det er foreløpig usikkert hvor lenge effekten av vaksinen varer. Dersom beskyttelsen avtar over tid, sier FHI at det kan bli aktuelt med oppfriskningsdoser.

– Det er sannsynlig at vaksinen varer i seks måneder, og trolig enda lenger, men dette er noe de undersøker nå, sier Watle.

Det finnes lite dokumentasjon på hvilken effekt vaksinen har for de aller eldste og yngste. De kliniske studiene som er gjennomført har hovedsakelig testet folk i alderen 18-65 år.

– Personer over 75 år er bare til en viss grad inkludert i de kliniske studiene. Vi tror effekten vil være god også blant de eldste, men vi vet ikke hvor god, sier Watle.