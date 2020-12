Molde legger seg flat etter å ha brutt koronareglene

Da Molde skulle feire at sesongen var over etter lørdagens kamp mot Sarpsborg 08 brøt de karantenebestemmelsene.

14 personer som ikke tilhørte kohorten dukket opp på det private arrangementet. Det bekrefter administrerende direktør i Molde, Ole Erik Stavrum til Romsdals Budstikke.

Han sier at avslutningen var for spillerne, samt det nærmeste støtteapparatet.

– Utpå kvelden kom det folk inn som ikke tilhørte denne kohorten, og det er her vi må legge oss helt flat og beklage. Dette skal ikke skje, sier Stavrum, som understreker at dette skjedde etter at han selv hadde forlatt festen, sier Stavrum til Romsdals Budstikke.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Stavrum mandag kveld uten hell.

Spillerne skal selv ha varslet ledelsen om bruddet, og klubben skal deretter ha tatt kontakt med både kommuneoverlege og politi.

Molde-kohorten hadde i utgangspunktet én dag igjen av Wien-karantenen, etter kampen mot Rapid Wien, som sendte dem til sluttspillet av Europa League.

– Vi har dummet oss ut. Vi hadde en dag igjen av den karantenen. Det beklager vi så mye. Det er veldig dumt at dette har skjedd, og det er gitt klar beskjed til spillergruppa om at vi ikke synes dette er greit, sier Stavrum til avisen.

Romsdals Budstikke har også intervjuet leder i spillerutvalget, Erling Knudtzon, som beklager hendelsen på det sterkeste. Spillerne har nå bestemt seg for å donere et betydelig beløp til helsearbeidere.