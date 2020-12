Abraham tok ansvar da Werner igjen sløste med sjansene

Chelsea–West Ham 3–0 (1–0)

Se Tammy Abrahams første mål øverst!

Frank Lampard og Chelsea var avhengig av tre poeng for å holde følge med resten av lagene i toppen av Premier League.

Etter tap mot både Everton og Wolverhampton var det et heltent Chelsea-lag som tok imot David Moyes og West Ham.

Saken oppdateres med reaksjoner fra Stamford Bridge!

Tammy Abraham fikk sjansen fra start, mens Olivier Giroud var henvist til benken. En sjanse 23-åringen absolutt tok vare på.

– Det er ikke lett å ta ut Olivier etter det han har gjort de siste ukene, men det er mange kamper for tiden. Jeg var usikker på om West Ham skulle stille med tre eller to midtstoppere, og da gikk vi for Tammy. Jeg tenkte at bevegelsene hans ville skape trøbbel for dem. Det er ingenting galt med hva Olivier har gjort i det siste, han presterer hver gang han spiller, sier Chelsea-trener Frank Lampard.

– Dette trengte Lampard. Han trengte et svar etter to nederlag, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre etter kampen.

Thiago Silva stanget Chelsea i ledelsen

Det var neppe en skade som sto øverst på ønskelisten til bursdagsbarnet Ben Chilwell mandag, men etter ti minutter var det akkurat det han fikk.

Til tross for kalddusjen var det litt hell i uhellet for hjemmelaget. Vanligvis er det Chilwell og Mason Mount som bytter på å ta hjørnespark, og da venstrebacken ble tatt av var det duket for Mounts silkefot.

30 sekunder etter byttet fikk han muligheten.

Hjørnesparket plasserte unggutten perfekt på hodet til Thiago Silva som stormet inn mot West Ham-målet. Brasilianeren headet ballen kontant mellom stengene.

– Corner er mål. Det er et gammelt uttrykk fra løkka, men for Chelsea stemmer det, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen.

Det var det første hjørnesparket West Ham slapp inn denne sesongen, mens det for Chelsea var det åttende (!) de scoret på.

Abrahams magiske minutter

I andre omgang fikk Tammy Abraham æren av å doble ledelsen. Timo Werner hadde bommet på flere store sjanser, men denne gangen spilte han ballen vakkert til Abraham.

Engelskmannen var iskald da han styrte ballen i mål.

– Jobben min er å hjelpe laget ved å score mål. Det handler om å komme seg til de riktige plassene, og det gjorde jeg to ganger i dag, sier Tammy Abraham etter kampen.

To minutter senere var Abraham på farten igjen. Dermed var ledelsen 3-0 til Chelsea.

– Vi visste at vi trengte å prestere i dag, og det gjorde vi, sier tomålsscoreren etter kampen.

Like før slutt fikk Timo Werner en gedigen mulighet til å score sitt første mål i kampen, men alene med keeper hamret han ballen i tverrliggeren.