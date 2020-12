Volkswagen Golf har vært en storselger i Norge en årrekke.

Tidligere i år ble også en helt ny generasjon, den åttende i rekken, lansert her hjemme. Men det er ikke alt som har gått på skinner for nykommeren.

Volkswagen har blant annet hatt utfordringer med bilens software – som førte til store forsinkelser i produksjonen.

Stopper utleveringer av ny storselger

Bremsepedalen kan løsne

Nå har det dukket opp ytterligere problemer for blant annet Golf 8.



Ifølge nettstedet car-recalls.eu, kalles 38.100 biler tilbake på grunn av en feil ved bremsepedalen.

Ved kraftig oppbremsing kan den i verste fall løsne. En dårlig sveis skal være årsaken.

Problemet gjelder ikke bare nye Golf, men også noen eksemplarer av modellene Golf Sportvan, Tiguan, Touareg og T-Roc. Det skal kun være snakk om 2020-modeller, med automatgir.

Det er en intern kvalitetssjekk hos Volkswagen som har avslørt svakheten. Så langt har feilen ikke medført noen alvorlige ulykker.

I Norge kommer nye VW Golf i skyggen av den elektriske ID.3.

Usikkert om norske biler er rammet

Så langt er det ikke avklart om biler solgt i Norge er rammet av tilbakekallingen. Men til det svenske nettstedet Vi Bilägare, sier informasjonssjef Marcus Thomasfolk hos den svenske Volkswagen-importøren:

– På biler med DSG-girkasse i en begrenset produksjonsperiode i 2020, er det risiko for at det er en dårlig sveis mellom selve bremsepedalen og fotplaten på pedalen. Dersom pedalen trykkes inn med mer kraft enn vanlig, for eksempel ved en nødbrems, kan det ikke utelukkes at fotplaten kan deformeres eller løsne helt.

