Demokratene bakpå i Georgia

Begge de to republikanske kandidatene ligger knapt foran sine demokratiske rivaler før senatsvalgene i Georgia 5. januar.

David Perdue (R) ligger 3,6 prosentpoeng foran Jon Ossoff (D) mens Kelly Loeffler (R) har et forsprang på 2,2 poeng på Raphael Warnock (D). Det viser TV 2s vektede snitt av de siste målingene i Georgia.

– Så langt tyder alt på at valgdeltagelsen blir en del lavere enn under presidentvalget, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Han bemerker at særlig unge mennesker og svarte bestiller langt færre stemmesedler i posten enn de gjorde under presidentvalget.

– Det er tall som rammer Demokratene mest, sier Sørensen.

Omvalgene i Georgia er de to siste brikkene i puslespillet etter det amerikanske valget tidligere i høst. Demokratene håper på dobbeltseier. Det vil gi Demokratene kontroll over senatet, i tillegg til det andre Representantenes hus der Demokratene har sikret seg et knapt flertall. Kontroll med begge Kongressens kammer vil være viktig for Bidens evne til å gjennomføre politikken han gikk til valg på.

Men så langt peker altså pilene i retning av fortsatt republikansk kontroll i Senatet. Det kan bety trøbbel for Biden så lenge all erfaring de siste 10-15 årene viser at det "andre" partiet stort sett stemmer nei til "alt" presidentens parti foreslår.

Republikaneren David Perdue sitter allerede i senatet. Nå kjemper han for å beholde plassen i kamp mot demokraten Jon Ossoff. Foto: Dustin Chambers

- Det er nesten 20 åt siden Georgia valgte en demokratisk senator sist, minner Sørensen om .

Akkurat som før presidentvalget i høst kommer TV 2 til å fortsette å oppdatere et vektet snitt av målingene helt frem til valgdagen.