Høie: – Det er en veldig flott nyhet

EU-kommisjonen har formelt godkjent koronavaksinen til Pfizer og BioNTech. Ikke en dag for tidlig, sier helseminister Bent Høie.

EU-kommisjonen har nå satt det siste godkjent-stempelet på vaksinen. Det betyr at Norge vil få sine 50.000 doser som avtalt 2. juledag.

3. juledag, altså førstkommende søndag, starter vaksineringen i Norge etter all sannsynlighet.

– Det er en veldig flott nyhet når vi nå går inn i julen at vi vet at vi har en godkjent vaksine i Europa, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

– Det er ikke en dag for tidlig, sier Høie også.

Jobbet raskt

EUs legemiddelbyrå EMA ga mandag en betinget anbefaling av Pfizers og BioNTechs koronavaksine, og mandag kveld ble den godkjent av EU-kommisjonen.

Det betyr at vaksinene nå kan sendes EUs land, og alle vil få vaksinen samtidig, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, skriver NTB.

Høie sier at legemiddelmyndighetene i Europa har jobbet raskt, men sier at det ikke har gått utover kvaliteten.

– Dette betyr veldig mye, fordi vi nå går inn i en ny fase der vi vet at vi nå kan begynne å beskytte noen av de mest sårbare i samfunnet vårt, sier Høie.

Ikke en senk skuldrene-nyhet

Helseministeren sier at fram mot påske og sommeren kan det også ha betydning for tiltakene for smittespredningen.

– Men det er viktig for meg å si at dette ikke er en nyhet som får oss til å senke skuldrene når det gjelder tiltakene på smittespredning ennå, sier han.

En rekke land stenger nå grensene for Storbritannia. Norge stanser direkteflyvninger fra samveldet i to døgn.

Helseminister Høie sier at norske eksperter sier at vaksinen sannsynligvis ikke vil ha noen vesentlig mindre effekt, men han sier også at det vil komme mer informasjon om mutasjonen etter hvert.

EUs legemiddelbyrå EMA sier at vaksinen trolig fungerer også mot mutasjonen.

Mutert virus: Dette gjør Norge Norge stanser alle direkteflygninger fra Storbritannia i to døgn, men det kan bli utvidet.

Alle som kommer til Norge fra Storbritannia neste to ukene, har fått beskjed om å teste seg innen et døgn etter ankomst og på nytt tidligst sju dager etter innreise.

Alle som har kommet til Norge fra Storbritannia de siste to ukene, bes testes så fort som mulig

Innfører registreringsplikt for alle som kommer til Norge

Norge stanser alle direkteflygninger fra Storbritannia i to døgn, men det kan bli utvidet. Kilde: Regjeringen

Strengere tiltak

Ifølge Folkehelseinstituttet kommer smittetallet R øke med 0,4 hvis det begynner å spre seg i Norge.

Endringen virker kanskje liten, men den kan utgjøre et hav av forskjell.

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, forklarer at dersom man ligger på 0,8, vil man altså komme opp i 1,2 hvis den nye mutasjonen overtar arenaen.

– Det er klart at det er ufordrende med et virus som er så smittsomt. Du må ha mye strengere tiltak, sier han til NTB.