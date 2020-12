Henry ble «rikskjendis» over natten: – Den kuleste 78-åringen jeg har møtt!

2020 går mot slutten – og vi i Broom benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det Mats Brustad sin tur. Her er hans historie:

Rikskjendis over natten

– Skolen var et fengsel for meg, jeg skulket eksamen og har ingen utdannelse. Så tok jeg over et trykkeri og solgte det mange år senere. I dag kan jeg ikke klage. Jeg har både drømmebilen og ei kone jeg nesten aldri krangler med.

Ordene tilhører 78 år gamle Henry Harrfeldt.

Han ble nærmest rikskjendis over natten – etter at vi publiserte solskinnshistorien om han og den store bildrømmen.

Nå skal du få bli med «bak kamera» og få et nærmere innblikk i møtet med Henry – som flere hundre tusen har sett både på Broom, TV 2, Youtube, Instagram og TikTok.

Hverken Henry eller jeg hadde trodd at reportasjen plutselig skulle bli et innslag på 21-Nyhetene.

Det første jeg ser er flammer

Vi skal tilbake til 8. mai. Jeg venter spent som et trommeskinn i Maridalen. Foreløpig hører jeg kun en kjøttmeis og et par syklister som puster og peser i det fjerne.

Men det tar ikke lang tid før både dyr og mennesker brått skygger banen.

Henry kommer dundrende inn på parkeringsplassen. I det han girer ned, skyter flammene ut fra pottene og det lukter varmt fra bremsene. Jeg skjønner med en gang at dette er en mann som bruker bilen sin.

Og akkurat det er slett ingen selvfølge, når prislappen bikker fem millioner kroner.

Henry er også den eneste i Norge som eier det hysteriske råskinnet: McLaren 720S Spider.

– Bilen går helt jævlig, så man skal være litt obs.

Det er noe av det første 78-åringen sier, i det han klyver ut av det engelske beistet – mens det fortsatt knitrer fra eksosanlegget av titan.

Henry (78) solgte trykkeriet – kjøpte råskinn med over 700 hk

McLaren 720S Spider er langt i fra den eneste grombilen Henry har stående i garasjen. Den engelske superbilen står i godt selskap med klassikerne AC Cobra og Ford GT40.

Imponerende historier

Samtidig som Henry gjør sin entré, registrerer jeg blikket til en måpende rulleski-løper som suser forbi. Han ser mildt sagt overrasket ut. Og jeg må innrømme at det er forståelig.

Når du ser en McLaren 720S Spider, er det kanskje ikke en godt voksen mann med plommerød genser, caps og «NRK Alltid Nyheter» over anlegget du forventer.

Med 720 hk og 770 Nm rett på bakhjulene, kan dette potensielt være skumle saker.

– Jeg turte ikke en gang drømme om dette i ungdommen. Men etter hvert som muligheten dukket opp, måtte jeg bare ha en. Denne bilen leverer både på design, kjøreegenskaper og ytelser. Madammen liker den også, smiler Henry.

Jeg kan faktisk ikke huske sist jeg har hørt en person prate så mye som Henry. Her velter historiene ut, på inn- og utpust. Jeg blir både fascinert og imponert over alt han har opplevd. Jeg får nesten lyst til å skrive en bok. Både om gullalderen i trykkeribransjen, og ikke minst om alle bilene han har eid gjennom mange år.

Snakkeapparatet går i ett. Henry, eller «legenden» som han nå blir omtalt som i ulike sosiale medier, er mannen som får Jan Erik Larssen til å fremstå som stum i forhold. Det i seg selv er ingen dårlig prestasjon.

Broom-året 2018: Bli med på det uvirkelige møtet med Bugatti Chiron

720S regnes som en av de heftigste superbilene på markedet. 0-100 km/t feies unna på 2,9 sekunder. Toppfarten er 341 km/t.

Bør jeg være redd nå?

Kontrasten kan ikke bli større når Henry setter seg bak rattet i fartsmonsteret. Det blir helt stille.

– Hør nå!

Flammene danser igjen ut av pottene.

– Man lever bare en gang, sier 78-åringen fra Kjellsås i Oslo.

Henry ruser motoren, og lyden fra 720 hk omringer Oslo kommune. Syklistene har for lengst emigrert. Dette er ikke et sted de ønsker å være lenger. Nå er det Henry som er sjef over Maridalen.

Jeg sliter litt med å holde masken. For det må være lov å si at det er en smule surrealistisk å sitte i en superbil, med en mann på nærmere 80, som leker med gasspedalen akkurat like barnslig som jeg ville gjort.

– Det er en racerbil på veien!

Henry setter bilen i Track-mode. Oversatt til norsk betyr det galskap. Da slippes absolutt ALLE kreftene i bilen fri. 720 hester får galoppere uten hemninger. Demperne strammes. Bilen er stiv som en stokk. Hvis det ikke løsner en plombe hos Henry nå, har han en seriøst god tannlege.

Jeg hører Henry gire ned, og skjønner hva som er i ferd med å skje. Bør jeg være redd nå?

En av årets morsomste biltester er signert AMG

Hvis du erter gasspedalen riktig, svarer bilen med små stikkflammer fra pottene.

Enorm respons

Når selv Henry ikke finner ord, er svaret kanskje ja.

Bilen skyter fart på lik linje med Kahoot-aksjene den siste tiden. Og det er ikke bare Henry som sliter med å finne passende ord. Heldigvis får jeg det aller meste på film.

Denne Facebook-posten fikk på kort tid 13.000 reaksjoner og drøyt 2.000 kommentarer.

– Det er nesten på grensen til farlig dette her?

– Ja, svarer Henry kontant.

Jeg reiser hjem med en god følelse. Dette er en opplevelse og lidenskap jeg må dele med Broom-leserne. Henry er rett og slett en fyr man må få med seg.

Det er jeg som har helgevakt og publiserer saken på Henry og hans McLaren 7. juni. Jeg var positiv til at reportasjen skulle funke greit, men at den skulle ta fullstendig av, hadde jeg ikke helt sett for meg.

På noen få timer får saken over 200.000 unike lesere. Den første Facebook-posten når nesten én million.

Det tar omtrent fyr i kommentarfeltet, og det er utelukkende positive tilbakemeldinger. Folk digger Henry og unner han drømmebilen.

«For en herlig type». «Du er helt rå». «En fantastisk historie». Kommentarene er mange.

Test McLaren 570S: – En av de beste bilene jeg har kjørt

Sånn kan også en 720S Spider se ut. Henrys eksemplar er nesten litt anonym i forhold.

Lidenskap

Responsen på Henry-saken toppes når TV 2 Nyhetene i Bergen ringer meg, sent på ettermiddagen. De ønsker et eget innslag på 21-Nyhetene samme kveld.

Du merker med en gang at dette er en racing-rigget bil når du setter deg bak rattet.

Jeg kaster meg i bilen, reiser hjem til Henry og gjør noen nye opptak. Et par timer senere er Henry igjen å se på skjermen. Denne gangen i beste sendetid på TV 2.

På kort tid har over én million sett innslaget. Saken blir også omtalt utenfor Norges grenser. Ja, til og med på TikTok finner du Henry nå.

Som journalist i Broom får jeg muligheten til å kjøre mye forskjellig. Det er naturligvis fantastisk morsomt og ikke minst veldig lærerikt. Men det jeg liker aller best med jobben, er å møte folk. Slik som Henry.

Å få mulighet til å videreformidle slike historier, er jeg derfor veldig takknemlig for.

Henry har utallige historier på lager. Men det er ikke alt som egner seg på trykk...

Også en liten hilsen...

Nå legger vi et spesielt år bak oss. Mye er forandret etter flere måneder med pandemi. Men er det én ting som er totalt uforandret, er det lidenskapen for bil. Den er fortsatt den samme, om ikke større.

Det er både Henry og alle dere hundretusenvis som leser Broom hver eneste uke et godt eksempel på.

Med det ønsker jeg alle en riktig god romjul og et broomende nyttår!

PS: Jeg har akkurat snakket med Henry på telefon. Han bekrefter at både tenner og tilhørende plomber fortsatt er intakt etter sommerens luftetur. Det samme er bilen, som har velfortjent vinterdvale i en god og varm garasje.

– Også må du huske å ønske Broom-leserne godt nyttår da!

Her kan du se hele innslaget fra 21-Nyhetene med Henry og hans McLaren 720 S: