Skiforbundet bryter ikke med Northugs selskap

Northug ble i august målt til 168 kilometer i timen på E6. Senere innrømmet han at politiet hadde funnet kokain hjemme hos ham og at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen.

Sykkellaget Uno-X var tidlig ute med å bryte avtalen de hadde med Petter Northugs firma, Northug AS. Norges Skiforbund har også avtaler med firmaet, gjennom kombinertlandslaget og langrennslandslaget.

11. november kom forbundet med en pressemelding om at de ikke kom til å bryte avtalen.

I pressemeldingen skrev skiforbundet at det er «en enighet om at tilsvarende ikke skal skje igjen».

Etter at Northug mandag ble dømt til sju måneder ubetinget fengsel og tap av førerkortet for alltid, bekrefter kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff til TV 2 at dommen ikke vil ha noen innvirkning på samarbeidet.

– Slik situasjonen er nå gjør den ikke det. Det er viktig å understreke at vi ikke har noen direkte avtale med Petter Northug som person, men med selskapet Northug AS. Vi har samarbeidsavtaler med dette selskapet med kombinert og langrenn. Vi har vurdert dette nøye og har kommet frem til at dette ikke påvirker de avtalene slik situasjonen er nå, sier Espen Graff til TV 2.

– Hvorfor påvirker det ikke avtalene?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt det. Dette var en prosess som man også snakket om, og var kjent i media da hendelsen ble kjent tidligere i høst. Da vurderte man selvfølgelig alle sider ved det, også det at avtalen er gjort med et selskap og ikke Northug som person.