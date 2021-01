Denne kvisten felte fjellskoen til 3000 kroner

Leverandøren av Hoka-skoene mente det som hadde skjedd var «et uhell», som kunden måtte ta regningen for.

– Jeg føler at de prøver å rote til hodet mitt og få meg til å tro at det var min egen feil, at jeg har mishandlet skoene på et eller annet vis, sier Harald Schuitema fra Farsund.

Se saken gratis på TV 2 Sumo.

Sko som skulle vare

Den spreke pensjonisten fra Farsund bruker mye tid på tur, gjerne langs strendene og kyststiene på Lista. Og da de gamle fjellskoene var utslitte, kjøpte han et nytt par på den lokale Sport1-butikken.

– Skoene jeg ble anbefalt på butikken var Hoka Oneone Kaha GTX til 2999 kroner. Det var i overkant av budsjettet mitt, men jeg tenkte at dette er sko som skal vare noen år.

Møtte kvist på første tur

Men bare to dager etterpå, under første prøvetur på stranda, klarte en liten kvist å bore seg nærmere to cm inn i det mykeste partiet av sålen under skoen.

– Det er da merkelig at den ikke skal tåle mer enn en liten kvist fra røsslyngen nede på stranda, undrer Harald.

SKUFFET SKOKUNDE: Harald hadde forventet at de nye skoene skulle tåle en tur på stranda. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.

Kjapt avslag

Skaden ble oppdaget da Harald besøkte butikken for å spørre om han kunne bytte skoene, som heller ikke passet føttene hans. Siden skoene nå var brukt, gjaldt ikke bytteretten. Men Harald fikk hjelp til å fylle ut reklamasjonsskjema for den skadede skoen, og sende det til Hoka-leverandøren Run AS på Hamar. Bare et par dager etterpå kom svaret:

«Skoene er ikke en produksjonsfeil og anses ikke som noen reklamasjon. Dette er et uhell og ikke en produksjonsfeil.»

– Ikke fikk jeg noe tilbud om reparasjon av skoen heller, noe som også ville vært greit, konstaterer en overrasket Harald.

Hva er et uhell?

Leverandøren henviste til Forbrukerrådets nettsider, der det står at: «Hvis du kjente til feilen, eller den skyldes noe du har gjort, eller et uhell, må du ta regningen selv.»

Men er det så enkelt som at et uhell fritar butikk og produsent for alt ansvar? Og hva menes egentlig med begrepet uhell? Vi ber Forbrukerrådet oppklare:

– Det er et begrep som kan tolkes. Men det som menes med uhell er at et produkt blir utsatt for noe som ligger utenfor det produktet skal tåle – for eksempel at du mister mobilen i bakken. Skader etter normal bruk vil ikke være et uhell i lovens forstand, slår jurist Caroline Skarderud fast.

– Når du kjøper en fjellsko har du en forventning om at den skal tåle litt røff behandling. Da må du også kunne forvente at en strandtur er helt innenfor normal bruk, fortsetter hun.

Skoens svake punkt

TV 2 hjelper deg tar også turen innom skomaker Isac Våge på Gjøvik, som er ekspert på fjellsko. Han mener at det mykeste feltet med gummiblanding under sålen, hvor kvisten gikk inn, er skoens svake punkt.

– Her kan ting penetrere, noe som dessverre har skjedd her. Med ren gummi over det hele hadde skoen vært mye mer beskyttet mot skarpe steiner og spisse gjenstander.

SKEPTISK EKSPERT: Skomaker Isac Våge mener skoene har et svakt punkt. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg

– Hva vil skje med denne skoen nå som det har gått hull på sålen?

– Nå har vannet fått en vei inn til kjernen, som gjør at sålen vil fylles opp med vann og etter hvert smuldre opp.

– Ingen skade skjedd

Hoka-leverandør Run AS er imidlertid ikke enig i at skoen har svakheter eller er ødelagt.

– Denne skoen er testet veldig mye, og det gummierte materialet er laget for å tåle røffere bruk. I dette tilfellet mener vi at kvisten ikke har gått helt gjennom sålen og at skoen ikke har tatt skade av det, verken estetisk eller funksjonsmessig, sier Team and Event Manager Ola Korbøl.

Burde tilbudt reparasjon

Han forteller at selskapet forholdt seg til teksten på Forbrukerrådets nettsider da de valgte å gi avslag på Haralds reklamasjon.

– Dette var en uheldig kunde som tråkket på en spiss gjenstand, og da vurderte vi at det ikke var en fabrikasjonsfeil eller en mangel ved skoen. Det ligger jo litt i ordet, et uhell er vi dessverre ikke skånet mot.

– Men Forbrukerrådet sier at en sko skal tåle helt alminnelig bruk og at dette ikke kan defineres som et uhell?

– Vi må nesten stå for den avgjørelsen vi tok. Ut fra det Forbrukerrådet viser til med uhell og ting som har skjedd med produktet, skal forbruker stå for regningen selv, sier Korbøl, som imidlertid vedgår at Harald burde blitt tilbudt reparasjon av skoen.

IKKE ØDELAGT: Ola Korbøl fra Hoka-importør Run AS lar Harald få pengene tilbake. Foto: TV 2 hjelper deg

Får igjen pengene

Historien ender likevel godt for Harald.

– Vi har valgt å ikke la kunden bli belastet for dette, så vi har gitt han pengene tilbake, forteller Korbøl.

– Det er hyggelig at jeg har fått pengene tilbake og kan se meg om etter nye sko, konkluderer en fornøyd Harald.

PS! Ola Korbøl i Run AS melder 7. januar at skoene i mellomtiden er brukt på over 20 gåturer av forskjellig lengde og underlag, mye langs Mjøsa og på stier/grus.



– De er vanntette og har ikke tatt noen skade av hullet i sålen, sier han.