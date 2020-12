Hevder Salah er misfornøyd i Liverpool

Se Liverpool – West Bromwich på TV 2 Premium og TV 2 Sumo 27. desember fra 17.30.

Mohamed Salah har vært blant verdens beste spillere etter overgangen til Liverpool. Han har vært en av hovedfaktorene bak Jürgen Klopps suksess i storklubben.

Med egypteren i angrepet har Liverpool vunnet både Champions League og Premier League. Men det som fra utsiden har sett ut som et lykkelig ekteskap, skal den siste tiden ha slått sprekker, ifølge en av kompisene til Salah.

Mohamed Aboutrika er en av Egypts største fotballhelter, men også en god venn av Liverpool-stjernen. I et intervju med beIN Sports denne uken sier Aboutrika at Salah er skuffet over behandlingen han har fått i Liverpool denne sesongen. Marca har også sitert egypteren.

– Jeg har snakket med Salah om situasjonen hans. Han er oppgitt, men det kommer aldri til å påvirke prestasjonene på banen.

Aboutrika spilte 100 landskamper for Egypt i sin aktive karriere, og er sammen med Salah to av de største fotballheltene i det afrikanske landet.

– Jeg vet at Salah er misfornøyd i Liverpool. Han har fortalt meg grunnene til at han ikke er fornøyd, men dette er hemmeligheter som jeg ikke kan snakke om i offentligheten, hevder Aboutrika i intervjuet med beIN Sports.

Ble skuffet da han ikke fikk være kaptein

Aboutrika sa at mye av frustrasjonen kom etter at Jürgen Klopp valgte å gi kapteinsbindet til Trent Alexander-Arnold i Champions League-oppgjøret mot Midtjylland.

Noe Salah bekreftet selv da han ble intervjuet av den spanske avisen AS i forrige uke.

– For å være helt ærlig, så var jeg veldig skuffet. Jeg hadde håpet å få være kaptein den kampen, men det er trenerens avgjørelse. Jeg aksepterer det, sa Salah til AS.

I intervjuet nektet Liverpool-stjernen å utelukke en overgang til Barcelona og Real Madrid. Noe som har satt fart på ryktene om hvor hans fremtid ligger.

– Man vet aldri hva som vil skje i fremtiden, svarte Salah.

– Er Liverpool fremtiden din?

– Det er vanskelig å si, men det jeg kan si er at alt ligger i klubbens hender nå, sier målmaskinen.

Tror Klopp ble glad for Salahs kommentar

Molly Hudson i The Times reagerer på at Salah valgte å uttrykke misnøye i pressen, noe han tidligere ikke har hatt for vane å gjøre.

– Å si at han var veldig skuffet over ikke å være Liverpool-kaptein i en Champions League-kamp, føles helt unødvendig, skriver Hudson, og tilføyer:

– Salah snakker sjeldent med pressen, så hvorfor gjøre det nå?

Tony Cascarino i samme avis føler seg derimot ganske sikker på at Jürgen Klopp vil være glad for Salah sine kommentarer.

– Dette viser at det er ledere i klubben. Jordan Henderson er kaptein. Samtidig har de James Milner, Virgil van Dijk og Trent Alexander-Arnold tilgjengelige som vikarer. Salah bør også føle seg som en av disse.

Cascarino som har en fortid i Chelsea, Aston Villa og Marseille synes også at Salah sin prestasjon mot Crystal Palace viser at han har hodet på helt riktig plass.

– Jeg har ingen påvirkningskraft over Salah sin fremtid. Han er min venn og bror. Han er smart nok til å vite hva som er best for ham, sier Mohamed Aboutrika.