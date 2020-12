Slik er julen i Bjørgvin fengsel

Bjørgvin fengsel på Breisten i Åsane er et fengsel med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har plass til inntil 90 innsatte fordelt på to avdelinger. Det har vært begrenset tilgang på besøk og permisjoner de siste månedene på grunn av koronasituasjonen. Nå som det nærmer seg jul er hovedfokuset at alle som har planer om å reise hjem på permisjon skal få gjennomføre det.

Fengselsleder Ørjan håper permisjoner til jul kan gjennomføres. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Vi har mange innsatte som skulle hatt mulighet til å reise på permisjoner, få besøk og reise ut på arbeid som vi har måtte utsette på grunn av korona, sier fengselsleder Ørjan Fond.

Tidligere i høst hadde fengselet et smitteutbrudd, og dermed har de vært ekstra strenge i tiden før jul og gjort kontinuerlige vurderinger av inn- og utreiser. Skulle de være uheldig å få et nytt smitteutbrudd nå, hadde både innsatte og ansatte havnet i karantene til jul. På grunn av smittehensyn har det dermed vært begrensede muligheter for besøk, og løsningen har vært å holde kontakt med familien over telefon eller videosamtaler på nettbrett.

Åsmund Steine mener julen er ekstra tung for de innsatte i fengselet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det har jo påvirket oss alle. Men klart at for innsatte som er frihetsberøvet i utgangspunktet så blir det en kjempestor ekstrabelastning, forklarer assisterende fengselsdirektør Åsmund Steine.

Nettopp derfor ønsker de å tilrettelegge for en fin førjulstid og julefeiring i fengselet. Steine er også leder for Ungdomsenheten, som er en enhet med høy sikkerhet og kapasitet til fire ungdommer mellom 15 og 18 år. Her har de innsatte julekalender, og baker både pepperkakehus og lussekatter i førjulstiden.

– Det handler om å lage det så naturlig som mulig, og lage en jul som er mest mulig lik den julen vi tenker er rundt omkring i de tusen hjem, sier Åsmund Steine.

Ronny varmer seg i flammene på bålpannen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer Her skal det serveres risengrynsgrøt lille julaften. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer De ansatte legger til rette for en ordentlig julefeiring i fengselet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer Det er god stemning i dagene før jul. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer

Hjem til jul

En av dem som skal reise hjem til jul i disse dager er Ronny.

– Jeg skal hjem til min mor og så reiser vi til min søster på julaften. Jeg gleder meg til å se ungene der!

Julegaver har han ikke tenkt noe særlig på, han påpeker at det meste han trenger får han i Bjørgvin fengsel. Det eneste han ønsker seg er å tilbringe julen med familien. Når TV 2 treffer ham får han servert både kaffe og julekaker av de ansatte, og skryter stort av førjulstiden på Bjørgvin:

Ronny gleder seg til å reise hjem til jul. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

- Vi har fått juletre i dag og julelys henger vi opp, det begynner å bli julestemning her. Alle er i godt humør nå, smiler han.

En tid for ettertanke

Men ikke alle har mulighet til å reise hjem. Assisterende fengselsleder Åsmund Steine legger igjen vekt på at julen er spesielt tøff for de innsatte.

– En kjenner på den følelsen av å bli frarøvet noe som er så grunnleggende og viktig. Og det er nærheten til andre, både familie og venner i den tiden hvor det er normalt for oss andre å reise hjem og kose oss på julaften. Det gjelder ikke for de som sitter her hos oss.

Videre sier Steine at julen er en tid for ettertanke, og det kan være ekstra tøft når man som innsatt, for eksempel på Ungdomsenheten, blir låst inn på rommet sitt alene på julaften og tenker på dem hjemme som sitter og koser seg med fellesskap og god mat. Derfor har de tilrettelagt for en fin julefeiring for dem som skal tilbringe julen i Bjørgvin fengsel, med både julepynting, tradisjoner og sosialt samvær.

På julaften serveres det pinnekjøtt til hele fengselet, i tillegg til andre alternativer for dem som ikke spiser det. All maten lages av innsatte og ansatte selv, og i følge fengselsbetjent Vibeke Mjaatvedt er både julematen og den hjemmelagde desserten i toppklasse! De innsatte kan også få julegaver levert til fengselet, men av sikkerhetsmessige hensyn må gavene kontrolleres av fengselsbetjentene.

Travel førjulstid

I Bjørgvin fengsel har de flere samarbeidsprosjekter på gang, og det er ekstra travelt i førjulstiden. På kjøkkenet skal innsatte lage flere ulike julemiddager og desserter, og dette har de øvd mye på i desember. Det produseres også kransekakestenger dyppet i sjokolade i samarbeid med en elevbedrift på Åsane videregående skole. Lærer ved skolen, Arild Nydegger Øvre-Eide forklarer at alle har et forhold til jul, og at dette er et tidspunkt som kan være sårt for mange.

På kjøkkenet er det full produksjon av kransekakestenger. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Man har minner, og man kan kanskje ikke gjøre det man ellers har pleid å gjøre. Da er det viktig at vi kan samles og gjøre noe som skaper glede for alle.

Og de inkluderte har nok å gjøre på i disse dager.

– Vi kan faktisk holde på mellom ti og tolv timer. Bestillingene hagler jo inn, fastslår Øvre-Eide.

På kafè Paragraf er kaffeproduksjonen i full sving. I samarbeid med Bergen Kaffebrenneri trenes de innsatte i baristafaget og kaffebrenning, og deres produkter med navn "Straffekaffe" har blitt svært populær på markedet. Det er stort sett de innsatte som har ansvaret for produksjonen, men TV 2 møtte vertsbetjent Alexander Carlsson på kafèen, som bistår med brenning av kaffe på grunn av den store pågangen i førjulstiden.

– Det er helt vanvittig! I år slår vi alle rekorder.

Han forteller at det er enormt travelt, og legger ikke skjul på at han synes det er gøy. Carlsson forklarer at mange mangler arbeidserfaring fra det sivile livet, dermed betyr mestringsfølelsen de innsatte får med kaffeproduksjonen veldig mye, og vertsbetjenten finner kun èn negativ side:

– De blir utrolig snobbete på kaffe da, ler han.