– Du må tidlig snu ryggen til de som sier at jenter ikke kan spille ishockey

Det blir flere og flere jenter som spiller ishockey i Norge.

Siden 2007 har antallet lisensierte spillere nesten firedoblet seg, viser oversikten til Norges ishockeyforbund.

En av dem som lever av å spille ishockey er Linköping-proffen Lene Tendenes.

For henne var det nesten litt unaturlig å begynne med ishockey. Hun er nemlig oppvokst i landlige omgivelser på Rennesøy, en drøy halvtimes kjøring fra Stavanger.

– Ja, familien min er fra landet, så det å begynne med ishockey var ikke akkurat en selvfølgelighet. Men da brødrene mine startet, så fulgte jeg med på laget. Det ble en familieting, sier Lene Tendenes til TV 2.

Målte krefter mot gutta

Karrieren på isen begynte tidlig.

– Jeg var vel to og et halv år da jeg begynte på ishockey i Stavanger. Samtidig spilte jeg alltid fotball ved siden, men da jeg gikk i sjette eller sjuende klasse tok ishockeyen mer og mer over. Jeg hadde to brødre som spilte ishockey, og ønsket hele tiden å være like gode som dem, oppsummerer hun på spørsmål om hva som motiverte henne til å satse på ishockey.

Da Tendenes vokste opp var det imidlertid ikke så mange kvinnelige ishockeyspillere å se opp til og hente inspirasjon fra.

Derfor måtte hun se mot gutta.

– Jeg hadde ingen spesielle forbilder. Ishockeyen er relativt liten i Stavanger. Men jeg så opp til min eldste bror som spilte ishockey, og selvsagt spillerne på Stavanger Oilers, sier hun.

21-åringen la grunnlaget for sin ishockeykarriere nettopp med å måle krefter på isen mot jevnaldrende gutter.

– Jeg har alltid spilt på guttelag. Da jeg startet med hockey, så startet jeg med å spille på et guttelag, helt frem til 16-årsalderen, sier Tendenes.

– Snu ryggen til de som sier at jenter ikke kan spille hockey

Det å spille på guttelag i alderbestemte klasser har imidlertid sine utfordringer. Tendenes kommer derfor med en klar oppfordring til jenter som ønsker å gjøre som henne, og satse på en karriere på ishockeybanen.

– Det vil komme fryktelig mange motganger, og folk som sier at jenter ikke kan spille ishockey. De må man bare snu ryggen til, og vise at du er god nok og bedre enn guttene, slår Linköping-proffen fast.

– Selv spilte jeg på G16-lag, og da var trenerne litt sånn at de ikke ville ha jenter på laget i starten. Men de ga meg sjansen, og jeg viste at jeg var bedre enn mange av guttene. Så da sa trenerne at jeg var god nok til å spille. Jeg er fryktelig glad for at jeg hadde de folkene og trenerne rundt meg, påpeker hun.

– Hva er den største forskjellen på herre -og damesiden i ishockey?

– Jeg tror det er større spredning i lagene blant jentene. Det er større nivåforskjeller innad. Mange jenter spiller bare for å ha det gøy, mens det blant gutta er mer hardkjør fra ung alder som gjør at de blir tøffere og flere jager et høyere nivå. I guttehockey blir det samtidig mer seriøst fra tidlig alder, svarer Tendenes.

A-LANDSLAGET: Lene Tendenes debuterte for Norge som 15-åring. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Debuterte på A-landslaget som 15-åring

Tendenes viste seg tidlig som et talent utenom det vanlige på isen.Da hun var 14, fikk hun debuten på U18-landslaget. Året etter, i en alder av 15-år, fikk hun A-landslagsdebuten for Norge. 21-åringen står oppført med 31 A-landskamper til nå.

– Den svenske dameligaen regnes som verdens beste Lene Tendenes

Som 16-åring flyttet hun til Sverige og skrev under for Linköping. Det har hun ikke angret et sekund på.

– Høydepunktet så langt er da jeg spilte SM-finale i Sverige mot Luleå. Vi tapte den kampen, men opplevelsen var helt syk. Det å stå der som 16-åring og spille for fulle tribuner var ganske kult, minnes Tendenes.

– Hva er dine ambisjoner videre på isen?

– Jeg har opplevd ganske mye allerede i ung alder. For en som drømmer om A-landslaget så ble jeg flyttet opp dit da jeg var ung. Jeg flyttet til Sverige som 16-åring, og det var et ganske stort steg å ta, svarer Tendenes, og fortsetter:

– Så ambisjonene videre er å komme seg til OL med Norge, det er det store målet. I Sverige er det SM-gull. Den svenske dameligaen regnes som verdens beste, så jeg har ikke ambisjoner om å spille i en annen liga nå, poengterer 21-åringen.

I AKSJON: Linköpings Lene Tendenes i aksjon på isen. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

– Det må skapes likere vilkår

Selv om Tendenes spiller ishockey profesjonelt, er lønnsforskjellene sammenlignet med herrehockeyen store.

– Lønnen vi tjener er ikke tilstrekkelig til å leve av og det er derfor de aller fleste jobber eller studerer vedsiden av hockeyen. Men i Sverige jobbes det nå med å skape likere vilkår og rettigheter for damene sammenlignet med det herrene får. De fleste på laget mitt har en liten jobb ved siden av, og selv studerer jeg ved siden av ishockeyen. Det å studere ved siden av har forøvrig alltid vært greit å kombinere med ishockeyen, sier hun.

Tendenes både håper og tror at lønnsvilkårene for kvinnelige ishockeyspillere vil endre seg i fremtiden.

– Jeg tror på sikt det kan skje i fremtiden, for det er fullt mulig å få til. Bare i løpet av de seks årene jeg har spilt i Sverige har jeg sett utviklingen her og at interessen for damehockey har tatt seg betraktelig opp, konstaterer 21-åringen.

LEVER AV ISHOCKEY: Linköpings Lene Tendenes. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Klar oppfordring til norske klubber

Hun har fått med seg at flere og flere jenter nå spiller ishockey. Men samtidig skulle Sverige-proffen ønsket seg at media ga kvinnene på isen like mye omtale som det herrene får, for å øke rekrutteringen ytterligere.

– Det har vel litt med mediatiden å gjøre også. Folk vet mindre om kvinnehockeyen i Norge. Men i Sverige er det slik at alle klubbene som oftest har et godt kvinnelag og herrelag i klubben. Det er ikke blitt prioritert på samme måte i Norge, sier Rennesøy-jenta.

Og kommer med følgende oppfordring til norske klubber:

– Jeg tenker at hver klubb i Norge må gå i seg selv og tenke hva de kan gjøre for damehockeyen. Det handler ikke bare om hva forbundet gjør, klubbene må legge midler i kvinnesatsingen for å skape bedre forutsetninger, lyder rådet fra Lene Tendenes.