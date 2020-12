Hatti og Vilde har vært kjærester i flere måneder på nett – lille julaften møtes de for første gang

Det har vært et år med mange opp- og nedturer for 26 år gamle Vilde Aarset fra Stavanger. Midt i en global pandemi fant hun kjærligheten med britiske Hatti Bailey og de to har snakket sammen daglig siden februar.

Men restriksjoner, karantenetiltak og økende smitte har flere ganger satt en stopper for reiseplanene, og kjæresteparet har derfor aldri møtt hverandre i virkeligheten.

– Det har vært trist og vanskelig. Vi har bare så vanvittig lyst til å møte hverandre, sier Aarset.

UTFORDRENDE: Vilde sier at det har vært utfordrende å ikke kunne møtes. Foto: Privat

Nå har endelig lykken snudd og på lille julaften skal Vilde møte Hatti for første gang.

– Det blir jo nesten som på film. Noen synes sikkert vi er helt crazy som har blitt kjærester uten å ha møtt hverandre, men jeg har aldri vært i tvil, sier Aarset.

Snakket døgnet rundt

Det var Hatti som først tok kontakt med Vilde på Twitter.

– Vilde skrev at hun skulle ut på en lang busstur og trengte noe å gjøre. Jeg sendte en melding og etter det har vi bare aldri stoppet å snakke, sier Bailey.

Kjemien var der fra første øyeblikk, og et par meldinger utviklet seg raskt til timelange samtaler på FaceTime.

– Vi snakket sammen hver dag, fra vi sto opp til vi la oss. Jeg er så glad for at vi fant hverandre rett før verden ble snudd på hodet, sier Aarset.

SYV TIMER: En gang snakket Vilde og Hatti sammen i over syv timer. Foto: Privat

Kjærlighet og korona

Mens kjærligheten blomstret, ble smittesituasjonen i Europa stadig mer dramatisk. Det ble derfor vanskelig å avtale et møte.

– Planen var å vente med å bli sammen til vi møttes for første gang, men reiseplanene våre ble avlyst igjen og igjen, sier Aarset.

OPP- OG NEDTURER: Vilde og Hatti har støttet hverandre gjennom opp- og nedturer. Foto: Privat

Til slutt bestemte Vilde seg for at hun ikke kunne vente lenger og spurte Hatti om de skulle bli kjærester.

– Jeg var aldri i tvil. Det er så åpenbart at vi hører sammen, sier Bailey.

Mange har følt på ensomhet og isolasjon under koronakrisen. Hatti og Vilde er derfor takknemlige for at de har hatt hverandre.

– Det er jo litt absurd å få seg kjæreste midt i en pandemi, men det er noe veldig fint med det også. Jeg bor alene og hadde følt meg veldig ensom hvis jeg ikke hadde Hatti. Hun har betydd alt, sier Aarset.

Kastet seg rundt

Hatti jobber som kakedekoratør på et bakeri i London, men kastet seg rundt i siste øyeblikk for å rekke julefeiring i Norge. Foreldre støtter hennes valg om å droppe julefeiring i England og heller dra til Norge for å møte Vilde fullt ut.

Etter ti dager på karantenehotell i Stavanger er hun klar til å møte Vilde på lille julaften.

– Det blir helt uvirkelig å endelig se hverandre. Jeg kan nesten ikke tro det, sier Bailey.

KORONA: Gjennom FaceTime og meldinger har paret holdt hverandre med selskap gjennom koronakrisen. Foto: Privat

Julefeiring med svigers

Det er derimot ikke bare kjæresten Vilde som venter spent på å møte Hatti for første gang. Gjennom FaceTime har de to jentene allerede møtt hverandres venner og familie digitalt.

Nå er hele Vildes familie klare til å møte Hatti i virkeligheten og hun er hjertelig velkommen til familiens julemiddag.

– Det blir litt rart å møte svigerfamilien samme dag som jeg møter kjæresten min for første gang, men jeg føler jo at jeg allerede kjenner dem, sier Bailey.

Hatti har aldri vært i Norge før, men skal være her i nesten en måned.

– Det blir utrolig emosjonelt. Vi har drømt om dette så lenge. Det er ingen nerver, jeg har bare så utrolig lyst til å se henne, sier Aarset.