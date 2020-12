Slik blir deres første jul sammen som familie

Programleder Katarina Flatland og ektemannen Harald Dobloug er klar for sin første jul med lille Bernard.

Det har vært et innholdsrikt år for programleder Katarina Flatland. Midt i den verste koronaperioden har hun både blitt huseier og mamma til en liten gutt.

Nå er hun og ektemannen Harald Dobloug klare for sin første jul sammen med fire måneder gamle Bernard.

– Jula skal tilbringes hos svigerfamilien, sier Flatland.

Paret har de siste årene feiret annenhver jul hos foreldrene og det er en fornøyd Dobloug som kan fortelle at Bernards første ju skal feires hos hans mor og far.

– Det blir veldig hyggelig.

– Det eneste er at de spiser torsk, ikke ribbe. Det er veldig godt, men akkurat på julaften, da skulle jeg gjerne hatt ribbe, forteller Flatland.

På spørsmål om Dobloug er mer glad i familietradisjonen, kommer svaret raskt.

– Hvert fall når jeg sitter her på God morgen Norge og må svare for meg, så elsker jeg det, sier han.

Juleidyll

Selv om selve julaften ikke skal tilbringes i det nye huset, har ekteparet likevel pyntet til jul.

– Vi har fått opp juletreet, selv om pyntingen av det ikke helt gikk som planlagt, forteller Flatland lattermildt.

Juletreet er på plass, selv om det ikke var helt uten utfordringer. Foto: Katarina Flatland

De hadde nemlig sett for seg en idyllisk kveld der de sammen pyntet til jul, men det endte med en juletrefot som var lekk og et juletre som hadde tatt med seg mye småkryp inn i stuen.

– Det var vann utover hele parkettgulvet og et rent lite helvete, så vi har snakket om at det blir et falskt juletre neste år, forteller Flatland.

– Det skal i alle fall opp i julerådet, kommer det fra Dobloug.

Bekymrede småbarnsforeldre

Livet som nybakte foreldre kan ofte by på utfordringer, men så langt ser det ut til å gå ganske fint med den lille familien.

– Det har vært veldig fint. Vi har masse tid hjemme, Harald har hatt hjemmekontor og har vært mye sammen med oss, forteller Flatland.

Det betyr ikke at bekymringene uteblir.

I en familie der en er lege og den andre snart er ferdig på medisinstudiet kan man kanskje tro at det ikke tys til Dr Google, men slik er det ikke.

Første gang Dobloug skulle ut for å ta en øl med kompiser ble han oppringt av en bekymret kone som var overbevist om at tarmen til Bernard hadde vridd seg.

– Han gråt litt, så jeg var helt sikker på at han hadde tarminvaginasjon.

Ektemannen måtte derfor kaste seg i en taxi og komme hjem.

– Det som var litt påfallende var at da Harald kom inn døren, så er Bernard blid som en sol, sier Flatland.

Altfor mye gaver

Mange foreldre vil nok kjenne seg igjen i at man kanskje tar litt av når det gjelder gaveinnkjøp.

– Han skal få en Playstaton 5, svarer Dobloug med et glimt i øyet.

– Faren ønsker seg Playstation 5, men det tror jeg ikke han får tid til, kontrer Flatland.

Lille Bernard er klar for sin første jul. Foto: @katarinaflatland

Likevel innrømmer de at de kanskje har overdrevet litt med gavene.

– Han får noen leker, men vi har kanskje kjøpt litt mye med tanke på at han ikke skjønner noe som helst.