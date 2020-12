Vil du bytte julegaven? Her er reglene som gjelder

For å unngå smittefaren ved å gå i butikk og på kjøpesenter, har kanskje flere valgt å kjøpe julegavene fra nettbutikker i år.

Men det er ikke alltid gaven blir mottatt som man hadde tenkt, og da er det noen ting man bør være obs på, forteller leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia C. Høst.

BYTT RASKT: Pia Cecilie Høst er leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet Foto: Forbrukerrådet

Spar på kvitteringen

– Handler du på nett, er det viktig å sjekke vilkårene i nettbutikken. Ved netthandel har du 14 dagers angrerett. Er ikke gaven helt som forventet, kan du angre og få kjøpesummen refundert.

For du har i utgangspunktet ikke bytterett dersom du kjøper av en nettbutikk. Derfor kan det være lurt av den som gir gaven å spare på kvitteringen.

– Gir du bort gaver kjøpt på nett bør du spare på kvitteringen, og si fra til mottaker at du har den i tilfelle det skulle være noe. Spar også på eventuelle returskjema og original innpakning om den egner seg for en eventuell retur, råder Høst.

Husk på angrefristen

Men vær obs på angrefristen, sier Høst.

– Fjorten dager kan fort være for kort frist hvis du handler gaven i god tid. Derfor er det lurt å sjekke om nettbutikkene har utvidede bytte eller returordninger i forbindelse med julehøytiden.

Angreretten er den samme for alle butikker i Norge og EU/EØS-land. Utenfor disse grensene, kan andre regler gjelde.

NETTKJØP: Spar på returseddel og kvittering, sier Høst. Foto: Christina Honningsvåg

– Kjøper du i nettbutikker utenfor EU er det butikkens vilkår som gjelder, og du kan risikere å betale både toll og moms i tillegg til frakt.

For flere butikker tar seg betalt for å sende varen i retur. Det finnes imidlertid også flere og flere eksempler på butikker som har gratis retur av varer.

Mange nettbutikker har også fysiske butikker. Her er mange fleksible med å ta tilbake varer kjøpt på nett, selv om dette ikke er bestemt ved lov.

Ikke alltid bytterett

En tidligere undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at hele seks av ti nordmenn bytter en eller flere av gavene de fikk til jul. Men har man alltid rett til å bytte varer?

– Nei, svarer høst.

– Hovedregelen for varer kjøpt i fysisk butikk er at du ikke har bytterett automatisk. Det er derfor lurt å spørre om dette, og be om byttelapp når man kjøper gaver.

Hun sier at det i julen er det helt vanlig at butikkene godtar bytting, men at det likevel er det smart å be om å få med byttelapp. Det er nemlig butikkenes egne regler som gjelder, og de kan variere fra butikk til butikk.

BYTTELAPP: Husk å be om byttelapp hvis du kjøper i butikk, råder Forbrukerrådet. Foto: Christina Honningsvåg

Dersom det ikke satt en byttelapp på gaven du vil bytte, så kan du fremdeles være heldig, sier Høst.

– Som regel får man alltid byttet julegaver, så det er absolutt verdt et forsøk selv om du ikke har byttelapp.

Det kan også se om butikkene gir noen garantier.

– I dag får du svært ofte gode garantier, som åpent kjøp, hvor du får pengene tilbake. Eller fornøydhetsgaranti hvor du til og med kan få byttet varen etter bruk. Dette er ekstra service som butikkene gir for å få flere kunder, sier Høst.

Bytt raskest mulig

Kan man regne med å få pengene igjen, eller en tilgodelapp fra selger?

– Det vanligste er at du kan bytte i annen vare eller få en tilgodelapp. Du har ikke krav på å få pengene tilbake.

Byttetips fra Forbrukerrådet: Varen skal kunne selges som ny, så ikke fjern originalemballasjen eller merkelapper.

Ta vare på byttelappen, og ta alt sammen med til butikken i romjulen.

Spar på kvittering og returseddel fra nettbutikker.

Husk byttefrist og angrefrist.

Det er lurt å bytte så raskt som mulig.

Og husk at varer kjøpt på salg ofte ikke kan byttes.



– Mange butikker godtar ikke bytting av gaver kjøpt på salg, men man kan jo forsøke. Da vil jeg anbefale et bredt smil og spørre vennlig om det kan være mulig å få bytte.

Butikker setter gjerne romjulen som byttefrist. Forbrukerrådet har i år oppfordret butikkene til å gi bytterett utover i januar og ikke kun i romjulen for å forhindre smittefare. Men skulle du ikke nådd denne fristen, så kan det fortsatt være muligheter, sier Høst.

– Mange butikker yter god service så det skader ikke å spørre pent om man kan få byttet selv om fristen har gått ut.