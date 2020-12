Det muterte viruset: – Én person smitter 0,4 flere personer

Helsemyndighetene i Storbritannia har beregnet at det muterte viruset har et R-tall som er 0,4 ganger høyere enn den vanlige varianten.

– Helsemyndighetene i Storbritannia har beregnet at den nye virusvarianten sprer seg raskere is samfunnet, trolig med et R-tall som er cirka 0,4 høyere enn ikke-muterte virus, sier opplyser assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Det tilsvarer omtrent 70 prosent økt smittsomhet, selv om det understrekes at det er bekreftet med usikkerhet.

– Det betyr at man anslår at en person smitter 0,4 flere personer flere enn ved den vanlige varianten, sier Nakstad.

– Ettersom viruset er såpass smittsomt, betyr det at de generelle smitteverntiltakene ikke vil fungere like godt mot viruset?

– Nei, smitteverntiltak hjelper fortsatt. Men det er mulig at det muterte viruset fester seg litt lettere til celler i slimhinnene, for eksempel i nesa, og derfor er mer smittsomt, sier han.

Ikke oppdaget i Norge

Selv om den nye virusmutasjonen foreløpig ikke oppdaget i Norge, er både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bekymret over smittsomheten.

– Vi er bekymret for at den nye virusvarianten kan spre seg lettere og dermed gjøre det vanskeligere å ha kontroll med pandemien. Det vil være uheldig fordi alle typer smittevernarbeid må intensiveres dersom den nye varianten begynner å dominere i spredningen i Norge, sier Nakstad.

– Det vil kunne påvirke den norske epidemien, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI til TV 2.

– Hvis viruset blir bekreftet i Norge, hvor alvorlig er det?

– Det kommer an på hvor stort omfang spredningen har og om man klarer å slå ned viruset før det for fotfeste i større deler av landet, sier Nakstad.

Smittesporingsarbeidet er avgjørende

Ifølge Nakstad vil det i likhet med andre smitteutbrudd bli avgjørende å teste, isolere, smittespore og sette nærkontakter i karantene.

– Hvis man klarer det vil den nye virusvarianten skape mindre problemer, sier han.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sier at det er vanskelig å anbefale målrettede tiltak mot den nye viruset før det er oppdaget i Norge.

– Det kommer an på hvor viruset er påvist og hvilke tiltak som anses nødvendige for å stanse smittespredningen, sier Nakstad.

– Det er for tidlig å si noe om hvilke tiltak vi vil anbefale i dag. Vi følger situasjonen tett og får mer informasjon fra Storbritannia etter hvert som de får mer kunnskap om egenskapene til viruset. Ved behov vil vi justere våre råd i tråd med ny kunnskap, sier Vold.