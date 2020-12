Northug har vært heldig

Jeg snakker ikke om straffeutmålingen, men det faktum at Petter Northug ble stoppet i tide. Han bør prise seg lykkelig for at politiet stoppet ham før det gikk virkelig galt. Dette kunne ha endt så uendelig mye verre.

Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Selv om det kanskje var oppbevaringen av narkotiske midler som fikk mest oppmerksomhet i august, er det kjøringen som er det klart mest alvorlige i denne saken. Kokainbruk og hard festing passer dårlig med et image som kjernesunn idrettshelt, men det er først og fremst et personlig problem Northug bør få hjelp og støtte til å håndtere.

Den såkalte villmannskjøringen derimot, er i aller høyeste grad relevant for langt flere enn Northug selv. Den vanvittige råkjøringen han har holdt på med angår alle de andre menneskene han møtte på veien.

Dette var nemlig ikke “bare” råkjøring. Northug har ikke bare kjørt litt for fort. Han har kjørt livsfarlig fort, samtidig som han blant annet har filmet seg selv og utført hasardiøse forbikjøringer. Petter Northug har ved flere anledninger utsatt både seg selv og andre for stor fare.

Northug er siktet for fire tilfeller av grove brudd på veitrafikkloven i løpet av fire dager i august. Tre av disse gangene har han bikket 200 km/t. Det er verdt å huske at den høyeste tillatte hastigheten på norske veier er 110 km/t.

På et tidspunkt kjørte han i hele 221 km/t i en 80-sone. Det er helt vanvittig. Det er grovt uforsvarlig og potensielt livsfarlig. Han har ved dette tilfellet foretatt flere forbikjøringer og flere ganger kjørt i motsatt kjørefelt.

Det at han samtidig filmet seg selv med mobilen gjør det hele enda verre. Det er en grunn til at det ikke er lov å sitte på mobilen mens man kjører bil. I trafikken kan selv en liten dupp i oppmerksomheten få katastrofale følger.

Northug forklarte i dag at han satt med kun én hånd på rattet og brukte den andre til å filme. Mens han kjørte i over 200 km/t. Det er galskap.

I retten i dag kom det også frem at han i filmklippene kommenterte sin egen kjøring, mens han kjørte forbi andre i voldsomt høy hastighet. Dommeren konfronterte ham med at han i et av filmklippene blant annet sier at han skal ydmyke andre bilister ved å kjøre forbi dem.

Northug likte dårlig å bli konfrontert med akkurat dette, og det er det lett å forstå. En slik oppførsel er både arrogant, umoden og farlig. Det vitner om et syn på trafikkregler og trafikksikkerhet som er hårreisende.

Å behandle veien som en privat lekeplass og andre trafikanter som konkurrenter som skal ydmykes, er så uansvarlig at man knapt tror sine egne ører.

I trafikken er vi avhengig av å kunne stole på hverandre. Det hjelper nemlig ikke å gjøre alt riktig og etter boka selv, hvis trafikantene du møter på veien oppfører seg uansvarlig, kjører i fylla eller er så trøtte at de sovner bak rattet.

Det er så store krefter i sving at selv det minste feiltrinn eller uoppmerksomhet eller kan få fatale følger. Derfor har vi alle et kollektivt ansvar for å minimere risikoen for ulykker så mye som mulig. Når du setter deg i en bil har du et ansvar for å ta hensyn, være skjerpet og opptre ansvarlig.

Nettopp derfor må denne typen brudd på veitrafikkloven slås hardt ned på. Også allmennpreventive hensyn tilsier at slik hensynsløs kjøring må få konsekvenser.

Selv om dagens dom er strengere enn det mange hadde forventet, skal Petter Northug være veldig glad for at han ble stoppet av politiet. Han utgjorde en stor fare både for seg selv og andre. Det kunne ha fått langt mer alvorlige konsekvenser enn en fengselsstraff.