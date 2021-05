Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om 1980-modellen av Audi 100 Avant GL 5E, en familiebil fra øverste hylle!

1980 var et begivenhetsrikt år. Mange husker det kanskje best for Alexander Kielland-ulykken, som krevde 123 menneskeliv. For andre vil drapet på John Lennon bli husket ekstra godt, mens andre igjen mimrer om året da Statens filmkontroll forbød filmen «Life of Brian» i Norge på grunn av blasfemisk innhold.

En førerplass jeg fortsatt husker med glede. Foto: Audi Tradition

«Nesten bare positivt»

For min del husker jeg 1980 kanskje best fordi den nye bilen jeg kjøpte dette året, en Audi 100 Avant GL 5E. Den stor fortsatt som en av de beste bilene jeg har hatt. Og jeg har hatt ganske mange...

Her var Audi for alvor i gang med sin klassereise. Målsetningen var å bli premium på linje med BMW og Mercedes. Det var et svært hårete mål, men hos Audi og moderselskapet Volkswagen, var man fast bestemt på å klare det.

Den store Audien var en av de aller beste, større familiebilene på markedet den gangen, og i en test av modellen i Alle Menn mot slutten av 1978 fastslo jeg, sammen med rally-esset Per Engseth, at det er «nesten bare positive ting å si om Audi 100 Avant GL 5E – kjøreegenskaper, komfort, førerplass, motor, kombiløsning, oversikt – alt er av høy klasse,» fastslo vi om bilen, som da var ny på markedet.

Klagene forstummet

Det eneste lille minuset vi meldte om den gangen, var en tendens til litt skrangling i dashbordet. Den tendensen var ettertrykkelig fjernet i 1980-modellen jeg kjøpte et par år senere. Bilen jeg byttet inn, var for øvrig en Audi 100 LS sedan med firesylindret motor på 115 hk – og et godt stykke unna feilfri. I løpet av den tiden jeg hadde bilen, var det litt av hvert av småtterier å klage på.

Men altså, med Avant GL 5E forstummet alle klager. En fantastisk bra bil som jeg ikke kan huske at det var en eneste feil på så lenge jeg hadde den, som var til våren 1983. Den ekstra plassen Avant kunne tilby kom også godt med, med to småtasser «på laget».

Stilig var den, men fortsatt handlet det om pressede stålfelger. Foto: Audi Tradition

Grusen skurte mot understellet

Med hytte i Fyresdalsheiene, Skåltjønnstrondi for lokalkjente, ga det seg helt naturlig hvor for eksempel påskeferiene skulle tilbringes. Jeg husker spesielt det ene året da påsken var ganske sen, og vi startet hjemover på bygdeveien som i mange år figurerte blant Norges dårligste veier.

Langs Bondalsvannet var det kritisk. Dette var grusvei den gangen, og med frisk vårløsning i gang subbet vi bokstavelig talt av gårde i dype hjulspor. Vi hørte grusen skure mot understellet, og kunne bare håpe at ikke hjulsporene ble enda dypere. Men nei, det ble ikke verre enn at forhjulstrekket dro oss trygt igjennom også den gangen.

Uanstrengt på langtur

Allerede i 1978 mente jeg at «Audi 100 er en av de mest «ferdige» nye biler jeg har kjørt – med andre ord var det usedvanlig lite å utsette. Avant har den lille tøffe snerten i karosseriet som den vanlige modellen egentlig mangler. Den ser mer aggressiv ut, og har mer særpreg.

Du merker at dette er en stor bil så fort du setter deg inn. Få biler i dag gir en sterkere følelse av luft og plass innvendig. Dett har mye å si for kjørekomforten, særlig på lengre turer.

Uanstrengt kjøring over virkelig lange avstander er også bilens største fortrinn. Av alle biler vi har kjørt over lange strekk, var det denne som ga minst tretthetsfølelse,» kunne jeg forteller leserne.

Vakker også bakfra. Foto: Audi Tradition

Hele 136 hk!

Også førerplassen fikk topp karakter, både for sete, sikt, instrumentering og girskift, og den lette og presise styringen. Den lille tendensen til skranglelyder fra dashbordet provoserte vi frem med å kjøre fort på ujevnt underlag, men lydene ble også mer hørbare på grunn av bilens generelt lave innvendige støynivå. «Avanten er nemlig meget godt lydisolert, det er svært lite som kommer inn i bilen både fra vei/dekk og motor», skrev jeg.

Motoren ble for øvrig fremhevet som bilens største pluss – alt i alt. Fem sylindre, med i alt 2.144 cc, var et uvanlig konsept, men det fungerte glimrende. Motoren var betydelig mer vibrasjonsfattig enn en firesylindret motor, og ble dermed også mer støysvak. Effekten var nesten uhørte 136 hk, et tall som ble lagt godt merke til blant bilinteresserte i 1980!

Audi med gromlåt

«Trekkraften er meget god, selv på lave turtall, og den er kvikk til tusen. Ikke mange familiebiler kan oppvise akslerasjonstall som denne: 0-100 km/t på noe over 9,5 sekunder. Viktigst er likevel den store trekkraften, som blant annet gir enormt gode ressurser for raske og trygge forbikjøringer.

Og så er dette en Audi med virkelig «gromlåt» i. På den forrige generasjonen – også utmerkede biler – kom man aldri lenger enn til en litt dyp tenor. Nå nærmer det seg for alvor bassen – og best av alt, det er virkelig ikke snakk om falsk reklame. Du kjenner øyeblikkelig at her er det et reelt overskudd av krefter til disposisjon,» skrev jeg.

Avant-modellen bød også på et skikkelig bagasjerom. Foto: Audi Tradition

Verktøysett

God innvendig plass og en veldig brukervennlig kombiløsning, der det var nok med et par håndgrep for å felle ned baksetet og få flatt gulv helt frem til forseteryggene, var også blant de mange egenskapene som ble rost i høye toner i testen. Luke i bakseteryggen og medfølgende skipose var en interessant detalj, og naturligvis fulgte et passende sett med verktøy med på kjøpet.

Og at Audi her hadde tatt enda et langt skritt nærmere BMW og Mercedes-Benz «er ikke en gang diskutabelt», fastslo jeg.

En stor bil i 1980 var ellers en del mindre enn det som er en stor bil i dag.

0-100 på 9,5 sekunder

For Audi 100 Avant GL 5E var dette noen nøkkeltall:

Motor: 5-sylindret rekkemotor på 2.144 cc. Elektronisk bensininnsprøytning, 136 hk og maks dreiemoment 185 Nm ved 4.200 omdreininger

Drivverk: Forhjulsdrift, 5-trinns manuell girkasse

Lengde x bredde x høyde: 4,59 x 1,77 x 1,39 m

Akselavstand: 2,68 m

Vekt kjøreklar: 1.170 kg

Tillatt totalvekt: 1.630 kg

Dekk: 185/70 HR 14

Akselerasjon, 0-100 km/t: 9,5 sekunder

Toppfart: 190 km/t

Bensinforbruk, 98 oktan: 1,09 l/mil (blanding bykjøring/landevei)

Pris, 1978: Kr. 118.200,-.

