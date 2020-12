– Han må fortsette å være ærlig med seg selv

Northug-kompis Petter S. Skinstad håper dommen gjør at skistjernen nå kan gå videre i livet.

Mandag ble det klart at langrennsstjernen Petter Northug dømmes til ubetinget fengsel i syv måneder og tap av førerkort for alltid. Northug bestemte seg raskt for å godta straffen.

Petter Soleng Skinstad, som er TV 2s langrennsekspert og mangeårig venn av Northug, håper at 34-åringen nå kan gå videre i livet.

– Petter har vært innstilt på å ta den straffen som kom. Det er viktig for veien videre at det ble avklart raskt. Så får vi håpe at alt det som har med selve soningen å gjøre avklares kjapt, så han kan begynne på veien videre, sier Skinstad til TV 2.

Dommen ble avsagt i Oslo tingrett mandag ettermiddag.

Tingretten mener at for det mest alvorlige forholdet Northug er dømt for, risikerte han både å ta sitt eget og andres liv.

I om lag 12 minutter tok Northug fire filmer av at han kjørte fra null til maksimal hastighet på få sekunder. Samtidig kommenterte han nedlatende overfor de andre trafikantene, som for å satte dem på plass, mener dommeren.

– Har du hatt kontakt med Northug den siste tiden?

– Jeg har hatt jevnlig kontakt med Petter dens siste tiden og i mange år. Selv om han har gjort det han har gjort, så har jeg valgt å behandle ham på en ordentlig måte, sier Skinstad.

– Virker det som Petter Northug lever et bedre og sunnere liv enn det han gjorde tidligere i år?

- Inntrykket mitt er at Petter har startet på veien videre med det teamet han har rundt seg. Han har vært innforstått med at det må skje en endring, en varig endring. Mitt personlige inntrykk er at han er på rett vei.

– Hva tror du blir viktig for Northug i tiden fremover?

Petter Soleng Skinstad har inntrykk av at Northug er på rett vei. Foto: TV 2

– Petter må fortsette å være ærlig med seg selv, ta vare på de gode folkene rundt seg og ta til seg råd fra alle de flinke fagfolkene han har rundt seg, sier Skinstad.

Den siste tiden har Northug brukt mye tid på trening i hjemlige trakter i Trøndelag. 34-åringen har også uttalt at han planla å delta i flere langløp i løpet av vinteren.

– Den er nok lagt litt på is inntil alt er avklart. Han får bruke tiden til å få livet på stell. Han må legge bak seg den straffen som nå venter. Dommen tyder på at det kanskje ikke får den beste muligheten for å trene, han får heller bare prøve å bruke treningen som terapi.