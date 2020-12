Først ble Nyland klubbløs. Så fikk han enda en nedslående beskjed

Se alle Premier League-kampene på TV 2 Sumo og Premium gjennom hele julen!

På Deadline Day i oktober slapp Aston Villa nyheten om at Ørjan Håskjold Nylands (30) kontrakt med klubben var terminert.

Burvokteren slet med en ryggskade og hadde havnet såpass langt bak i keeperkøen at det uansett ville være bedre for ham å finne seg en annen arbeidsgiver.

Men i stedet for å signere for en ny klubb og trene seg opp igjen der, har nordmannen forblitt klubbløs siden. Nå letter han på sløret rundt det som utviklet seg til en ganske annerledes høst enn han hadde sett for seg.

– Nå går det bedre og bedre for hver uke. Jeg kan gjøre mer og mer, og følger et treningsprogram som en fysio har laget til meg. Det ser veldig bra ut. Jeg er optimist.

– Men hvordan har det vært for deg siden exiten i Villa i oktober?

– Det har selvfølgelig ikke vært helt optimalt. Da vi valgte å gå hver for oss, hadde jeg en ryggskade som jeg hadde slitt med over lengre tid, men jeg visste ikke at det var så alvorlig som det ble. To-tre uker etter at vi skilte lag ble det skikkelig gale, og etter det var det bare å operere for å prøve å kvitte seg både med smerter og ryggplager, sier 30-åringen til TV 2.

– Det var veldig alvorlig

For etter å ha spilt seg inn på laget i løpet av forrige sesong i Premier League, ble det verre og verre smerter i ryggen for burvokteren. Det å spille med smerter måtte ta slutt, men han fikk seg en overraskelse i løpet av uken som gikk etter at Villa-kontrakten var terminert.

– Det var veldig alvorlig, for det var jo smerter nedover i foten også. Det stammet fra ryggen. Da er det sagt at du helst bør gjøre noe med det. Det hjelper liksom ikke bare å hvile. Så da var det egentlig bare å ta de signalene og få gjort noe med det, og det gjorde vi, forteller han.

Det viste seg at han hadde fått en prolaps i ryggen, at en skive lå og trykket på en av nervene i ryggen og at dette påvirket nervebanene nedover mot beina. Kun uker etter at han faktisk var på banen for Villa, i ligacupen mot Burton i september, var det dermed over i storklubben.

– Akkurat på det tidspunktet i oktober, da jeg skilte lag med Villa, var det smertefullt, men frem til og med det tidspunktet så hadde jeg trent og spilt kamper og alt sånn. Det gikk jo på sett og vis, men det var ingen optimal hverdag. To og en halv til tre uker etter det, ble det verre med smertene i foten. Det hadde jeg ikke opplevd tidligere, selv mens jeg spilte og ryggsmertene var på sitt verste. Med en gang de symptomene kom var det bare å løse det og få gjort det.

– Hvor preget var du?

– Det gikk an å gjøre enkle ting, men det var smerter involvert. Og så snart det kom smerter nedover i foten blir det sånn at du halter litt og at du merker alt du gjør. Både når du vrir, bøyer, tøyer og løfter, var det strålende smerter. Det er jo ikke noe hyggelig.

– Var du redd for at det kunne være karriereødeleggende?

– Nei, jeg tenkte egentlig aldri så langt. Hvis jeg hadde gått over lengre tid med det, så kunne det nok vært det, så det var kjekt å treffe kirurgen ganske raskt etter det skjedde, forteller han.

Ønsker å bli værende i England

I løpet av et par ukers tid var operasjonen et faktum, og nå handler det for Håskjold Nyland om å komme seg tilbake igjen i form og skaffe seg en ny klubb - fortrinnsvis på øyriket.

– Planen er å bli helt frisk og 100 prosent rehabilitert. Så blir det å finne seg en klubb. Det klør i beina etter å spille fotball igjen, og det er noe jeg ser frem til å gjøre. Akkurat nå har jeg ingen kamp i kikkerten, så jeg kan ta den tiden jeg trenger. Jeg vil jo være aktiv i mange, mange år til.

– Har du lyst til å bli værende i England?

– Det er der vi har base og der kona mi og barna mine er veletablert. Jo eldre barna blir, desto vanskeligere er det å flytte og ødelegge nettverket deres. Jeg har på en måte gjort det en gang hittil. Nå bor vi på en såpass sentral plass i England at det hadde vært det beste, men det er jo et market også man skal komme seg inn på. En må nesten bare se, sier keeperen.

Han og familien bor 20 minutter utenfor Birmingham - sentralt i England - og har dermed gode pendlermuligheter i alle retninger i landet.

– Hvordan er interessen for deg i England?

– Jo, jeg føler at jeg på en måte har stått opp for meg selv og skaffet meg et navn gjennom det jeg har gjort. For meg handler det bare i første fase, fram til sommeren, om å komme inn i et lag og trene meg opp igjen og komme meg i form. Hvis jeg kan spille kamper på den veien også, så er det helt topp. Så tar vi en evaluering til sommeren rundt hvor en eventuelt da kan skrive en lengre avtale og få spille i flere år og være førstekeeper, forteller 30-åringen.

Strålte i ligacupen - avslører at han har fått tilbud

Nyland spilte sju Premier League-kamper forrige sesong, og var også strålende for Villa-laget som tok seg hele veien til ligacupfinalen. Der storspilte han blant annet i seire mot Leicester og Liverpool (reservelaget, grunnet klubb-VM) underveis.

– Jeg tror navnet mitt er kjent, med tanke på det jeg har gjort. Jeg føler jeg egentlig var på en god vei, og så var det jo kjipt med skade nå selvfølgelig.

– Er det noe konkret på bordet her og nå?

– Ja, det er det. Det har vært bra trøkk hittil, så jeg har på en måte valgt ikke å fokusere for mye på det med tanke på tidsfrister og det å pushe det tilbake. Jeg har sagt at jeg vil være 100 prosent frisk før jeg går inn og snakker for mye, men det nærmer seg nå. Forhåpentligvis så vet jeg noe om ikke altfor lenge, sier Nyland.

Denne sesongen har Nylands gamle klubb Villa virkelig bitt fra seg på øvre halvdel av Premier League-tabellen, og dersom de vinner sine to hengekamper har de faktisk i praksis en andre- eller tredjeplass på tabellen når det nå skrives slutten av desember måned.

– Det har vært en prosess med å bygge en ny stall. De har fått inn noen nye navn i år også, som har kommet inn og forsterket. Det er kjekt å se at de gjør det bra, for potensialet i klubben er enormt. Nå har de fått ut litt av det. Det svinger litt ennå, men det er en fin klubb. De hører hjemme på øvre halvdel i Premier league. Det er spennende å følge med dem videre, sier Nyland.

Vil tilbake til Premier League

Som også er klar på at selv om hans egen drøm om å få spille i Premier League ble innfridd allerede forrige sesong, så er det fremdeles der han ønsker å være også i fremtiden.

– Jeg har selvfølgelig lyst til å spille på det øverste nivået, men du må jo ha muligheter for å gjøre det også. Da må det jo være en plass. Men jeg har vist at jeg kan spille der, så det hadde vært helt topp om den muligheten hadde kommet. Men så har jeg også vært skadet siden slutten av oktober, så det handler om å komme seg tilbake igjen i slag også. Muligheten vil nok være der også i fremtiden, tenker jeg, så det er bare å stå på og jobbe hardt. Så kommer den nok igjen, sier Ørjan Håskjold Nyland.

Som akkurat har ferdigsonet sine obligatoriske ti dager i karantene og akkurat nå gjør seg klar for å feire jul hjemme hos familien i Volda.

Hvordan er dine juleplaner? Se alle Premier League-kampene på TV 2 Sumo og Premium gjennom hele julen!