Kalla ikke med i Tour de Ski

Det bekrefter den svenske landslagssjefen Anders Byström i en pressemelding gjengitt i nyhetsbyrået TT.

– Trenerne, sammen med Charlotte selv, har analysert muligheten etter hennes første konkurranse siden hun ble smittet av covid-19. Den samlede beslutningen er at Tour de Ski i dagens situasjon ikke passer så bra for at Charlotte skal forberede seg på det som skal skje senere i vinter, sier Byström.

VM i Oberstdorf starter 23. februar.

Vinneren av Tour de Ski i 2007/08 sesongåpnet i Östersund lørdag og havnet på en sjuendeplass. Hun ble slått med hele 2.15 minutter av Jonna Sundling og Maja Dahlqvist, som gjorde opp om seieren på svenskenes interne 15 kilometer fristil.

