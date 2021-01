Bompengereformen i 2015 reduserte antallet bompengeselskaper i Norge fra nærmere 60 til fem regionale bompengeselskaper. Denne endringen ble fulgt opp med den såkalte utstederforskriften mot slutten av 2018. Bompengeselskapene slik vi har kjent dem til nå har vært delt i to – en operatørdel, og en utstederdel.

En utsteder er et selskap som inngår bompengeavtaler med bilistene. I denne forskriften inngår det også at bompengeselskaper ikke har anledning til å drive utstedervirksomhet etter 2020, altså fra og med 1. januar 2021.

Fjellinjen, som er størst med tre av ti norske bompengeabonnenter, er det første av de fem regionale bompengeselskapene som har solgt sin utstedervirksomhet. Den ble solgt til Fremtind Forsikring, og har allerede skiftet navn til Fremtind Service.

Full oversikt

– Oppkjøpet vil gjøre bompenger enklere og mer oversiktlig både for bilister og bedrifter, og bidra til å trygge finansiering av veiutbygging i Norge, sier Svein Skovly, leder innovasjonslab i Fremtind Forsikring, til Broom.

– For veldig mange er bompengeavtalen en del av hverdagsøkonomien, og her skal vi gjøre hverdagen enklere. Sammen med våre eierbanker, Sparebank 1 og DNB, vil vi gi kundene oversikt over bompengeabonnementet i mobilbanken, løpende trekk fra konto, enklere håndtering ved bilbytte og tilgang på rask veihjelp, sier han videre.

Andre betalingstjenester

– Oppkjøpet av Fjellinjens utstederdel ble gjort fordi vi ser et potensial for å integrere betalingsløsninger for mange andre tjenester enn bompassering i den samme brikken, sier Svein Skovly.

Han forteller at selskapet de siste to årene har brukt mye tid og ressurser på å studere hva aktører i andre land gjør.

– Både i Italia, Spania, Portugal, Frankrike og Tyskland er det mange eksempler på slike tilleggsløsninger. Ikke minst i Italia har man holdt på lenge med dette. Telepass er et eksempel, med betalingstjenester i brikke blant annet også for app og abonnement på flåteadministrasjon, sier han.

Ikke minst i Italia har man kommet langt med betaling av forskjellige tjenester via bombrikke. Foto: Shutterstock

Også leasingleie

– Hvilke tilleggstjenester vil vi se først i Norge?

– I første omgang vil det være naturlig å starte med bil- og mobilitetstjenester – fra bompenger til betaling for bildeling, elektrisk sparkesykkel, skipass og parkering. Det vil også være mulig å legge inn for eksempel månedsleie for leasingbil. Det er jo nettopp disse mulighetene som gjør dette spesielt interessant med vårt eierskap, sier han.

...og en burger hos McDonald’s

– Hvor ligger forenklingen på bompengesiden?

– I dag vet alle at det er ren gjetning hva som kan komme av regninger fra bomselskapet – og når regningen kommer. Med den nye løsningen vår, vil bilisten kunne se i mobilbanken sin hver eneste dag hva saldoen for bombrikken er, også for tjenester som er uavhengige av brikken, men knyttet til kundeforholdet.

– I Norge er vi så heldige å være langt fremme på bompengeteknologi, og det er virkelig interessant å se på alle de mulighetene brikken kan gi. I tiden som kommer vil vi se nærmere på hvordan den kan brukes bredere til betaling av for eksempel parkering, kjøp av drivstoff og – for den saks skyld – en burger hos McDonald's.

Allerede neste år kan du vente nye betalingsmuligheter via bombrikken. Foto: Frank Williksen

Kommer i 2021

– Et innspill fra et bomselskap i Spania tidligere i år fortalte at man der hadde integrert betaling for drivstoff i bombrikken som et grep i smitteverntiltak mot korona. Nettopp bilrelaterte ting som dette ser vi som et naturlig startpunkt i Norge. I tillegg har vi allerede begynt å se nærmere på assistansesystemer som automatisk ulykkesvarsling. Dette krever noe mer videreutvikling, men er fullt mulig å gjennomføre, understreker Svein Skovly.

– Hvor snart kan vi regne med å se de første ekstra betalingsløsningene via Fremtind Services bombrikke?

– Vi regner med at dette vil skje i løpet av 2021. Med Sparebank 1 og DNB som eiere vil vi selge tjenester over hele landet. Folks transport- og betalingsvaner er i endring. Det eneste som er helt sikkert, er at noe skal betales for – og da har bankene en viktig rolle å spille, legger han til.

Forenkling

– Eierskapsløsninger er også i endring?

– Ja, i dag er det en tydelig trend til at eierskap av bil i økende grad går til flåteeiere. Dette kan både være større firmaer og leasing- og finansieringsselskaper.

– Poenget er at med dette skiftet er det også naturlig å tenke mer all-inclusive i betalingsløsninger, og der er vi godt posisjonert. Forenkling er i tiden, og kan man samle alt av finansiering, forsikring og bompenger på ett sted, tror jeg det i seg selv vil være svært attraktivt for veldig mange.

– Det er viktig å tilføye her at bilistene med disse løsningene ikke deler passeringsdataene sine med forsikringsselskapet, sier Svein Skovly til slutt.

